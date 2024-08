Muere el luchador Kevin Sullivan tras sufrir un trágico accidente automovilístico

Kevin Sullivan, una figura icónica en el mundo de la lucha libre, falleció a los 74 años. Su influencia en la industria fue tan profunda que su impacto se sintió tanto dentro como fuera del ring. Sullivan, conocido por su papel de villano, se destacó por enfrentar a algunos de los héroes más grandes de la lucha libre, como Dusty Rhodes y Hulk Hogan. Su habilidad para liderar facciones temibles, como el Army of Darkness y The Varsity Club, lo consolidó como un ícono de la lucha. Los detalles de su muerte no fueron publicados.

Sullivan comenzó su carrera en la década de los 70, rápidamente destacándose como un luchador hábil y carismático. Su personaje, a menudo interpretado como un villano, se convirtió en una figura temida y respetada en el circuito. Sus rivalidades épicas con estrellas como Dusty Rhodes, Hulk Hogan y The Road Warriors marcaron una era dorada en la lucha libre, ofreciendo a los aficionados combates memorables que aún se recuerdan con nostalgia.

¿Qué hizo Kevin Sullivan tras el retiro?

Después de retirarse del ring, Sullivan continuó influenciando el mundo del wrestling como booker para la World Championship Wrestling (WCW). Triple H, actual jefe de contenidos de WWE, elogió a Sullivan, destacando su pasión inquebrantable y su habilidad para empujar los límites creativos. "Kevin Sullivan tenía una de las mentes más singulares de la historia de nuestra industria, desarrollando algunos de los personajes más intrigantes que han subido al ring", escribió en X.

En sus últimos años, Sullivan enfrentó varios desafíos de salud. En mayo de 2024, sufrió un accidente devastador que requirió una cirugía de emergencia, cuando iba a un evento a una firma de autógrafos. A pesar de los esfuerzos médicos, las complicaciones fueron severas, incluyendo sepsis y encefalitis. Este incidente lo llevó a necesitar atención las 24 horas, y su familia solicitó apoyo financiero a través de una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos médicos. Desde entonces estuvo delicado.

Se despidieron de él en redes

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de homenajes en la comunidad del wrestling. Ric Flair, otra leyenda de la WWE, expresó su tristeza en redes sociales, describiendo a Sullivan como "un gran atleta y amigo de todos los tiempos". La WWE, en su comunicado oficial, destacó la influencia única de Sullivan en la historia del entretenimiento deportivo, mencionando su éxito tanto en el ring como en su rol de creativo tras bastidores.