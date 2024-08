"Voy por una pelea de choque y en la línea están mis sueños. No puedo perder": Venado López. ¿Dónde y cuándo ver su pelea?

Para mantener con vida la meta de la unificación, el monarca mexicano Luis Alberto López debe de descarrilar el camino del estadounidense Angelo Leo, para mantener a su lado el campeonato ligero de la Federación Internacional de Boxeo.

En lo que es su cuarta exposición, El Venado espera probar su superioridad y así despejar el camino en pos del campeonato indiscutido.

"No hay miedo para mí. Antes me peleaba de a gratis y ahora tengo la posibilidad de demostrar por qué soy un campeón. Voy a demostrar por qué estoy aquí, porque no quiero que nadie me quite mi sueño", declaró en entrevista con El Heraldo de México, el monarca que mantiene una marca de 30-2, con 17 nocauts.

Dentro de la división donde limita López se encuentran exponentes mexicanos como el monarca del CMB, Rey Vargas; de la OMB, Rafael Espinoza, y el inglés Nick Ball como dueño de la corona AMB.

"Divino Espinoza es un nombre que puede funcionar para mí, somos mexicanos, de la misma empresa y después de su pelea con Robeisy ha ganado esa posibilidad. Sé que hay grandes opciones, pero no me confío primero Leo y luego todo lo demás", abundó.

El Venado está seguro de que los fanáticos y analistas se equivocan al pensar que Leo es un rival sencillo y se respalda en el hecho de que la única derrota del Chinito fue ante el campeón Stephen Fulton, un buen exponente.

"Se que nos va a empujar, que nos va a presionar, pero yo he trabajado mucho, por eso quiero demostrar mi superioridad. Hay muchas cosas en juego y no le voy a permitir que me quite todo por lo que he trabajado", finalizó.

¿Dónde y cuándo ver Venado López vs. Angelo Leo?

Fecha: 10 de agosto de 2024.

Lugar: Albuquerque, Nuevo México.

Hora: 8:00 p.m. (inicio de la cartelera televisada).

Título: pluma de la Federación Internacional de Boxeo.

Televisora: ESPN.

TJM