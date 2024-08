Marco Verde: ¿a qué hora pelea el mexicano por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos?

Marco Verde estará en busca de hacer historia este viernes 9 de agosto, cuando el sinaloense se enfrente a Asadkhuja Muydinkhujaev en la final de boxeo de peso wélter masculino, poniendo a todo México en sus espaldas y tratando de cumplir la promesa que le hizo a su padre también olimpista en Barcelona 92.

Por lo que si estás listo para ver como Marco Verde hace historia te dejemos todo lo que tienes que saber de las participaciones más importantes de todo México en estos Juegos Olímpicos 2024, pues a pesar de lo que se cree, su pelea no será en la madrugada, por lo que el horario está listo para que México sea testigo de este gran atleta.

El camino de ambos peleadores fue duro, Marco Verde tuvo que vencer a Tiago Muzanga de Mozambique, después derrotó a Nishantev de la India y tuvo que hacer un esfuerzo más frente a Lewis Richardson de Gran Bretaña, lo que lo posiciono en esta gran final donde se ha asegurado la medalla de oro o Plata.

Por lo que este viernes 9 de agosto a las 13:30 horas en horario México, podrás ver a Marco Verde hacer historia y buscar ser el tercer medallista de oro en boxeo, recordando a Ricardo Delgado Nogales y Antonio Roldán, los últimos mexicanos en conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en cuanto a boxeo se refiere.

Además de prometerse a su padre, quien también fue un atleta olímpico en los ya lejanos Juegos olímpicos de Barcelona 92, por lo que se espera lo mejor del mexicano quien ya ha peleado con el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev, con quien tuvo un enfrentamiento con un buen resultado para el mexicano en febrero.

Ya que se tenía que enfrentar con él en la semifinal de BOXAM Tournament, pero por razones ajenas al mexicano no se presentó, pero técnicamente y por reglamento el mexicano le ha derrotado, puesto que ese torneo con sede en España funcionó para conocer a muchos de los boxeadores que participaron en París 2024.

El mexicano ha asegurado la quinta medalla en estos Juegos Olímpicos, por lo que verlo competir en cualquier otro deporte sería raro, pues según su padre, esto pudo suceder porque el mexicano estaba destinado a grandes cosas, pues a los 12 años dejó su hogar para cumplir sus sueños.

“Era complicado, porque desde chico me concentraba en el béisbol. Jugaba en torneos buenos, me gustaba mucho aventarme por las pelotas, no me importaba si me lastimaban o no, me gustaba aventarme, no importaba si tenía que ser de cabeza. A los 12 años tuve que decidirme por el box, lo decidí porque lo sentí en la sangre y eso me llevó a donde estoy ahora”, dijo Marco Verde para ESPN.