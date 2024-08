Amantes de los emparrillados en esta ocasión analizaremos al equipo que más divide a la afición de nuestro país, y sí, nos referimos a los Dallas Cowboys, el así llamado “Equipo de América”, a quien amas u odias, pero no hay un término intermedio con ellos.

Lo que ha pasado con los Dallas Cowboys ameritaría todo un análisis profundo, ya que su historia más reciente es fascinante, y es que desde que Jerry Jones compró al equipo en 1989, éste ha sido su show, ya que no solamente es el propietario, sino que también es el presidente y gerente general del equipo, lo cual a últimas fechas no ha resultado del todo bien, al menos en el ámbito deportivo, ya que los Cowboys no han vuelto a llegar a un Super Bowl después de la temporada de 1995, en donde se coronaron por quinta ocasión en su historia. Pero a pesar de tener casi treinta años sin ser campeones, no existe ninguna franquicia deportiva a nivel mundial que tenga más valor que los Cowboys, cuyo valor está estimado en 9,200 millones de dólares, lo cual es increíble.

La temporada pasada Brian Schottenheimer, quien era el nuevo Coordinador Ofensivo del equipo, dejó que Dak Prescott lanzará alegremente el balón, por lo que terminó con 590 pases, de los cuales 36 fueron de anotación, con los cuales terminó liderando la liga en ese rubro.

Dak Prescott podría tener su última temporada en Dallas Créditos: IG/_4dak

Ésta será la novena temporada en la que Prescott guiará a la ofensiva del equipo de Dallas, y podría también ser la última en la que juegue con ellos, ya que este es el último año que le queda vigente de contrato, por lo que sería agente libre la próxima temporada en caso de que no llegue a un acuerdo con la directiva del equipo, la cual al parecer no tiene tanta prisa en extenderle el contrato, ya que una cosa de la que se le ha acusado al mariscal de campo es que en los momentos grandes desaparece, por lo que muchos aficionados lo han llegado a culpar por los fracasos más recientes de los Cowboys, aunque realmente es muy injusto culpar a un solo jugador por la falta de campeonatos, y es que los Cowboys últimamente se han caracterizado por tener apariciones demasiado breves en los Playoffs.

Esta temporada promete ser más de lo mismo para el equipo ya que hicieron muy pocas contrataciones en la agencia libre. Para empezar, dejaron ir a Tony Pollard, quien fue su corredor titular la temporada pasada, aunque Pollard no supo aprovechar su oportunidad, ya que promedió poco menos de 4 yardas por acarreo, además de que solamente logró cruzar las diagonales en seis ocasiones. Como reemplazo de Pollard, los Cowboys volvieron a firmar a Ezekiel Elliot, quien es un viejo conocido de ellos ya que durante siete temporadas fue una de las figuras del equipo, pero el año pasado lo dejaron probar suerte con los New England Patriots, equipo con el que tuvo los peores números de toda su carrera, motivo por el cual decidió regresar con el equipo de sus amores, aunque ahorita a sus 29 años de edad se ve sumamente improbable que pueda repetir sus hazañas del pasado.

Ezekiel Elliot provó suerte en New England, pero regresó Créditos: IG/ezekielelliott

El ataque terrestre titular del equipo es una verdadera incógnita hasta estos momentos, ya que no cuentan con ningún jugador que destaque del resto, por lo que se espera que sea un comité conformado por Elliot, Royce Freeman y Rico Dowdle.

Por el contrario, en el ataque aéreo cuentan con CeeDee Lamb, quien ha demostrado una y otra vez que pertenece a la élite de la NFL, ya que año tras año hemos sido testigos de como sigue subiendo su nivel de juego, lo que lo llevó a terminar con 1,749 yardas y 12 recepciones de anotación la temporada pasada, pero hasta el momento Lamb sigue sin entrenar ya que se encuentra en medio de una disputa salarial, ya que busca tener un contrato similar al de Justin Jefferson, mediante el cual le paguen en promedio 35 millones de dólares al año, cifra que los Cowboys siguen analizando, aunque podemos estar seguros de que encontrarán la manera de llegar a un acuerdo para mantener contento a su máxima figura.

CeeDee Lamb ha elevado su nivel de juego Créditos: IG/cee2x___

Los otros receptores del equipo son Brandin Cooks, quien continuará jugando como el receptor número dos, rol que desempeñó de excelente forma el año pasado, Jalen Tolbert, Jalen Brooks y Kevontae Turpin, siendo Tolbert el favorito para ganarse el puesto como tercer receptor del equipo con la salida de Michael Gallup, aunque para eso tendrá que vencer al resto de sus compañeros durante la pretemporada.

Un gran problema que se avecina para la ofensiva es el que a partir de este año ya no contarán con el tacle izquierdo Tyron Smith, quien ahora será el encargado de cuidarle el punto ciego a Aaron Rodgers con los New York Jets, por lo que en la primera ronda del Draft tuvieron que seleccionar al novato Tyler Guyton, quien ahora tendrá la enorme responsabilidad de ser el guardaespaldas de su mariscal de campo.

Micah Parsons seguirá siendo el motor de una defensiva que vio partir a algunos de sus jugadores, como los tacles defensivos Jonathan Hankins y Neville Gallimore, así como las alas defensivas Dante Fowler Jr. y Dorance Armstrong, aunque para cubrir esa última posición reclutaron al novato Marshawn Kneeland, proveniente de la Universidad de Western Michigan.

Micah Parsons seguirá siendo el motor de una defensiva Créditos: IG/_micahparsons11

Debido a la lesión que sufrió Leighton Vander Esch durante la temporada anterior, la cual lo orilló a retirarse de las canchas, los Cowboys decidieron contratar en la agencia libre al liniero Eric Kendricks, a quien conoce muy bien el nuevo Coordinador Defensivo Mike Zimmer debido a que éste previamente fue su entrenador durante ocho temporadas con los Minnesota Vikings.

En equipos especiales cuentan con el pateador Brandon Aubrey, quien resultó ser toda una joya, ya que en su primera temporada en la NFL rompió diversos récords, además de que convirtió 36 de 38 intentos de gol de campo, lo cual le da mucha tranquilidad a su equipo, el cual sabe que no siempre tendrán que buscar anotar un touchdown para sumar puntos, ya que en ocasiones bastará con mover lo suficiente las cadenas dentro del terreno de juego y dejar que Aubrey haga gala de su privilegiada pierna.

Brandon Aubrey ha roto varios récords con los Dallas Cowboys Créditos: IG/baubs10

Durante la agencia libre se esperaba que los Cowboys hicieran algunas contrataciones de peso para esta temporada, con las cuales reforzaran principalmente el ataque terrestre y la defensiva, pero al parecer este equipo ha sido víctima una vez más de su dueño, quien tiene que aprender a delegar funciones y dejar que los verdaderos expertos sean los que tomen las decisiones deportivas, ya que actualmente es un equipo con muchas carencias en posiciones claves, por lo que el panorama para esta temporada no luce diferente al de los años anteriores.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff