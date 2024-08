Aranza Vázquez protagoniza clavado de cero: este fue el motivo por el que no le dejaron repetir el clavado

Aranza Vázquez era una de la clavadistas aspirantes a medalla para México en París 2024, pero un error en el cuarto clavado en las semifinales la dejó fuera de posibilidades de competir por el pase a la final. La joven de La Paz, Baja California intentó revertir la decisión de los jueces al protestar el cero, pero todos determinaron que no procedía y se quedaba el cero en su cuarto intento y, con esto, quedarse sin la posibilidad de pelear por la clasificación.

La clavadista azteca tuvo una distracción cuando iba a ejecutar el clavado y terminó haciendo mal su ejecución en el cuarto clavado. Al ver que los jueces le dieron cero de calificación buscó revertir la decisión explicando que había sido por culpa de una distracción externa y con esto el poder volver a presentar el cuarto clavado. Lamentablemente los jueces rechazaron la apelación y se mantuvo el cero en su papeleta.

El motivo por el que no le dejaron repetir el clavado

Vázquez recurrió a los jueces para protestar el cero en su clavado. El motivo por el que quería apelar la calificación tenía que ver con una distracción externa que hizo que no pudiera realizar su clavado de forma correcta. A pesar de la protesta, los jueces determinaron que no era necesario repetir el clavado y le dejaron el cero en la papeleta.

Los mediadores determinaron que no se podía repetir el clavado debido a que fue un error propio de la mexicana y por eso las calificaciones de todos los jueces fue de cero. En otras palabras, no fue un factor externo, sino una mala ejecución de la clavadista por lo que no había posibilidades de repetir lo realizado por la de La Paz.

Después de ver el cero y un salto por realizar, Aranza sabía que sus posibilidades para clasificarse se alejaban. La mexicana se quedó con 248.20 puntos después de los cinco clavados para terminar en la posición 16 de la tabla general. Se tiene que recordar que se clasifican a la final las mejores 12 clavadistas. Después del quinto clavado la mexicana se soltó a llorar porque sabía que no iba a avanzar a la final.

Por otro lado, Alejandra Estudillo realizó una gran participación para colocarse en la quinta posición y asegurar su pase a la final. Ahora, después de vivir este momento agridulce, los mexicanos deben pensar en la final de trampolín de 3m femenino donde Ale buscará medalla para el país. La final está programada para