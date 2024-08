¡Vaya viernes!, atleta china gana el oro y le proponen matrimonio: VIDEO

Sin duda, un día inolvidable. La jugadora china de bádminton Huang Yaqiong ganó este viernes el oro olímpico en dobles mixtos junto a Zheng Siwei, minutos antes de recibir una petición de matrimonio de su pareja fuera de la cancha. Huang y Zheng se llevaron el primer oro en la disciplina en los Juegos Olímpicos de París después de derrotar ampliamente a la pareja surcoreana formada por Kim Won-ho y Jeong Na-eun (21-8, 21-11) en apenas 41 minutos. Todo esto se volvió viral.

Luego de la ceremonia de medallas en La Chapelle Arena, los ganadores descendieron del podio, y en un rincón esperaba el novio de Huang, Liu Yuchen, un jugador de dobles masculinos que había ganado la medalla de plata en Tokio hace tres años, y que cayó a primeras de cambio en París.

Un momento muy emotivo

Liu obsequió a Huang con un ramo de flores, antes de arrodillarse y sacar un anillo, para deleite de los aficionados chinos, mayoritarios en el estadio. "Hoy me convertí en campeona olímpica y me comprometí. Creo que el anillo me queda muy bien en el dedo", celebró la jugadora de 30 años ante los periodistas en un día que a buen seguro nunca olvidará.

