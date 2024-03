Aldo Fernández Gris: de qué murió el periodista deportivo

Este domingo 10 de marzo amaneció con la sensible noticia de que Aldo Fernández Gris, un destacado periodista deportivo, falleció. Motivo por el cual, amigos, familiares y miembros del gremio manifestaron su tristeza, respeto y cariño por el destacado comentarista.

Fernández Gris fue un referente moderno sobre el periodismo deportivo, hijo del cronista Ángel Fernández, se desempeñaba como el director editorial del periódico Estadio, así como un excelente narrador en diferentes plataformas como radio, televisión e internet.

Sigue leyendo:

VIDEO: explota planta de gas en Aguascalientes, cierran circulación en carretera 45

Oscar 2024: los 3 discursos más emocionantes y memorables de la ceremonia

Causas del fallecimiento de Aldo Fernández Gris

Comentaristas se despiden de Aldo Fernández Foto: X

A pesar de que no existe un registro oficial y público sobre el deceso de Fernández, de acuerdo con algunos testimonios de personas cercanas al extraordinario comunicador, señalan que el narrador padecía cáncer de páncreas, enfermedad que no ofrece posibilidad de sobrevivir.

Sin embargo, su partida deja un gran legado. También conocido como Aldo Deportes, se trata de uno de los narradores que dedicó su vida profesional a ser de los mejores, por lo que llegó a trabajar con los más reconocidos en la historia de México y, aunado a ello, forma parte del Salón del Periodista Deportivo.

Colegas se despiden de Aldo Deportes

Tras darse a conocer la muerte de Fernández Gris, amigos y colegas manifestaron su aprecio y tristeza. Uno de ellos fue Heriberto Murrieta, con quien compartió micrófonos en Grupo Fórmula, publicó en sus redes sociales: "Murió Aldo Fernández. Hijo del legendario cronista Ángel Fernández y hermano de mis queridos amigos Alí y Ari. Fue mi compañero en Radio Fórmula durante muchos años. 'Aldo Deportes', lo llamaba Héctor Lechuga al presentar cantando su sección deportiva. Qué triste noticia".

Otro cercano a Fernández fue Enrique "El Perro" Bermúdez, quien señaló el medio donde compartió tiempo con Aldo Deportes (a quien calificó como gran compañero y amigo) en su cuenta oficial de X (antes Twitter): "Fallecio Aldo Fernandez, hijo de Angel Fernandez , periodista y gran compañero y persona , tuve el gusto de trabajar muchos años con él en Radio Fórmula. QEPD, un abrazo a El Gran Alí (hermano de Aldo) y a toda la familia".

Asimismo, Edgar Valero, fue el más emotivo y, para despedirse no dejó de destacar la excelente persona que fue en vida su amigo Aldo, a quien recordó como su hermano y confidente: "Aldo, hermano querido… No puedo decir que te voy a extrañar, porque nunca te vas a ir de mi vida. Fuiste más que muchos, siempre estuviste ahí, fuiste generoso en tu entrega como amigo, como mi gran compañero de aventuras en casi todos los rincones del mundo. Inventamos mil locuras, se nos ocurrieron tantas y me hiciste reír como nadie más lo va a volver a hacer…"

"Nos rompimos el alma juntos tantas veces… No hubo noches ni días cuando trabajábamos juntos, nos jugamos la vida en las carreteras de tantos lugares, pero Dios nos dejó compartir juntos, sólo tú y yo, más momentos que con nadie… Fuiste un leal hermano, mi gran confidente y el único que hombro con hombro apoyó todos, absolutamente todos mis proyectos"

Finalmente, su hermano compartió al público en general que, quien quiera acompañar en los servicios de despedida, podrá hacerlo en la funeraria García López Pedregal a partir de las 14:00 horas de este domingo.