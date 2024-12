Yessica Chávez la boxeadora que Don Nacho Beristáin no quería entrenar y ahora es miembro del Salón de la Fama de Nueva York

"¿Ves alguna mujer aquí? Yo no quiero tener problemas", fue la respuesta del entrenador mexicano Ignacio Beristáin cuando una joven Yessica Chávez llegó al Gimnasio Romanza, en búsqueda de iniciar su carrera profesional. Hoy, 15 años después, fue elegida para entrar al Salón de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York.

La Kika conoció el boxeo gracias a su padre, Juan Manuel “Kiko” Chávez, quien a regañadientes la entrenó hasta los 17 años, para después convertirse en la primera mujer que entrenó el veracruzano. "Me aferré, tenía mucho amor, pasión y hambre desquiciadamente insaciables.

Le enseñé que no tenía por qué preocuparse por mí, que yo iba a trabajar. Pero muchas veces lo oí decirle a mis compañeros que me dieran una chinga, para que ya no volviera, por eso el entrar al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York significa todo", dijo en entrevista con El Heraldo de México la peleadora que compartirá clase con el multicampeón filipino Manny Pacquiao.

Kika debutó en 2006 y cinco años después conquistó su primer título mundial, el minimosca de la Federación Internacional de Boxeo y más tarde sumó el mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

"Me da mucho gusto poder ser la tercera mujer en entrar al Salón de la Fama de Canastota, porque yo fui de esa generación que no se subió al ring por dinero, yo me subí por orgullo, por las ganas de poner mi bandera en lo más alto", declaró la séptima peleadora del establo de Beristáin que logró entrar al recinto de los inmortales.

La noticia de su ingreso llegó con una llamada el sábado por la mañana, mientras desayunaba con su familia, y reveló sentirse como si hubiera ganado la lotería. Del otro lado de la sala, sus padres la vieron llorar, brincar y gritar de alegría, sabían que había alcanzado el punto más alto de su carrera.

"No podría ponerlo en palabras, porque es a lo que un boxeador aspira -a escribir su nombre, esa pared llena de grandes nombres- fue algo increíble y no puedo esperar para el momento de verme ahí, acompañada por mis papás y por mi hija. Será el mejor festejo", describió.

Chávez Valencia se retiró del boxeo en 2021, luego de una victoria por decisión unánime sobre la mexicana Susy Sandoval y dejó una marca de 32 victorias, cinco derrotas y tres empates, con cuatro nocauts, con dos categorías conquistadas.

"Me alegra mucho el haber contribuido al boxeo femenil, del que soy una gran defensora. Gracias a mi trabajo y a la de muchas otras, ahora hay Amadas Serranos, Katys Taylors, Mikaelas Mayers... perfeccionamos el deporte", agregó.

