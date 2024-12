Se cierra investigación relacionada con Kylian Mbappé en el caso de presunta violación

Kylian Mbappé vivió momentos difíciles, pues no sólo había bajado su rendimiento de juego y tuvo que salir por lesión en el último partido del Real Madrid, ahora el francés ya puede respirar salió el veredicto final sobre una de las acusaciones más peligrosas que había recibido.

Desde hace unos meses el futbolista del Real Madrid fue acusado de presunta violación luego de los partidos que se vivieron en octubre en Estocolmo, donde el francés fue vinculado con un caso de abuso en un hotel de Suecia, algo que lo había estado persiguiendo desde entonces.

Ahora la fiscalía de Suecia ha lanzado su veredicto sobre lo que habría ocurrido el pasado 15 de octubre, en donde se mencionaba que Kylian Mbappé presuntamente había sido parte de una violación algo que, incluso, él desmintió en redes sociales como X y lo tacho de “Fake News”.

También agregó que no importaba si se agregaba nuevas pruebas en este punto de la investigación ya que consideraba que no había información suficiente que dictamine que el jugador estaba implicado en lo sucedido, motivo por el que el caso relacionado con Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, está cerrado.

Además, las autoridades de Suecia mencionaron que Mbappé no estaba ni involucrado en el caso, pues la persona que fue afectada nunca mencionó a Mbappé y todo fue por culpa del medio sueco que lo mencionó en los primeros reportes de los sucedido en octubre luego de jugar con Francia.

Cabe recordar que Mbappé siempre se deslindó de lo sucedido, así como mencionó que no conocía de ninguna manera a la afectada, por lo que decidió dar una entrevista a Canal+ en donde aclaró todo lo que se decía sobre él y las acusaciones, algo que incluso a él le sorprendió.

“Me sorprendió. Son cosas que llegan de improviso y no ves venir. Yo no he recibido ninguna convocatoria. He leído lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me concierne”, agregó Mbappé.