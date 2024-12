¿Cuándo fue la última vez que se jugó una final en el Estadio Cuauhtémoc?

La Liga Mx está cada vez más cerca de conocer al campeón del Torneo Apertura 2024. Por un lado está la está el América que busca hacerse con el título del primer Tricampeón del futbol mexicano en torneos cortos. Por el otro lado, está Monterrey que sueña con volver a levantar el trofeo, para ser más precisos, colocarse su sexta estrella. Ahora no vamos a hablar de los clubes que pelearán por el título, sino del estadio que albergará la Final de Ida, el Estadio Cuauhtémoc.

Como es bien sabido, el América tuvo que buscar donde disputar el último partido de temporada regular, como locales, debido a el cierre de actividades del Estadio Ciudad de los Deportes. Ahora, previo a la final, la institución azulcrema se vio en la necesidad de cambiar de sede, una vez más. El Estadio Cuauhtémoc fue el elegido para convertirse en la casa de las Águilas este 12 de diciembre. Gracias a esto, nos toca recordar cuándo fue la última vez que el estadio de Puebla estuvo en una final.

Se tiene que recordar que el Puebla no es un equipo que se caracterice por ser protagonista en todos los torneos de la Liga Mx, como lo son Monterrey y América, por lo que no cuenta con una gran cantidad de finales disputadas en dicho inmueble. Ahora, no serán los camoteros los que disputen la final, pero si su estadio, por lo que vamos a recordar la última vez que el Estadio Cuauhtémoc fue sede de una final de la Primera División del Futbol Mexicano.

El Estadio Cuauhtémoc volverá a abrir sus puertas para una final después de 32 años (Mexsport)

La última vez que el Estadio Cuauhtémoc albergó una final de la Liga Mx

Para recordar la última vez que se disputó una final del balompié azteca en el Estadio Cuauhtémoc nos tenemos que remontar a la década de los 90, para ser más preciso a 1992. Aquel verano, la Franja, dirigida por Manuel Lapuente se encargó de llegar a la Final contra el León, pero la suerte no le sonrió mucho en el juego como locales.

En aquellos años se jugaba a temporada larga, es decir, que en el verano de 1992 se definió al ganador de la temporada 91-92. León y Puebla se vieron las caras para consagrarse como los mejores de la Liga Mx. El partido de ida se disputó en el antiguo Estadio Cuauhtémoc. En dicho partido el encuentro terminó 0-0. Para la vuelta, los 'Panzas Verdes' se impusieron en el Nou Camp 2-0 para consagrarse como los campeones de la Primera División.

Ahora, después de 32 años, el Estadio Cuauhtémoc volverá a abrir sus puertas para disputar una final, pero no contará con los de la Franja en la pizarra, sino que lo hará para albergar el encuentro entre América y Monterrey. El partido está programado para disputarse a las 20:00 horas este 12 de diciembre.

América tendrá que hacer valer la localía en el Cuauhtémoc (Mexsport)

