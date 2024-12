Aaron Rodgers encontró la razón a la racha perdedora de los Jets: están embrujados

Dicen que el pensamiento mágico suele llenar los espacios que la lógica deja vacíos y así lo parece creer también el legendario quarterback de los Jets de Nueva York, Aaron Rodgers, quien señaló que la mala racha de su equipo es obra de hechicería.

Durante una reciente comparecencia ante medios de comunicación, el célebre pasador quien anteriormente tuvo páginas doradas al frente de los Empacadores de Green Bay, señaló que es la única explicación ante la pésima racha del equipo neoyorquino.

“Digo, pienso que debe ser algo por el estilo. Debe ser una especie de poderosa maldición que, de todas maneras, tenemos que vencer”, detalló durante su comparecencia ante medios de comunicación.

Con su más reciente derrota, los Jets de Nueva York perdieron todas las opciones matemáticas para calificar a los playoffs de la NFL, prolongando a 14 temporadas su racha sin comparecer a esa instancia, un récord para cualquier equipo profesional de la Gran Manzana.

Genética perdedora

Días antes, el receptor abierto Garrett WIlson declaró que las constantes derrotas de la escuadra neoyorquina se deben a que mantiene una especie de genética perdedora, debido a que incluso cuatro juegos en los que llevaba una cómoda ventaja los terminó perdiendo.

“No estoy muy seguro sobre a qué se refería Wilson, no conozco cuál es el nombre correcto para la situación en la que hemos perdido ciertas ventajas o no hemos sido capaces de llevar la delantera en los juegos, pero así ha sido algunas veces. No hemos sido buenos en el futbol situacional.

La dinámica perdedora del equipo es tomada incluso con humor por sus seguidores. Foto: X / NY Jets

“Muchos de esos juegos se nos han caído en el primero y segundo, incluso en el tercer cuarto, donde si haces la jugada adecuada, el juego no termina en esa situación. Pero en esos momentos, no hemos sido buenos en la ofensiva, defensiva e incluso en los equipos especiales”, detalló Rodgers.

A lo largo de su historia, los Jets de Nueva York solo han ganado una vez el Super Bowl: fue de la mano del legendario Joe Namath en enero de hace 55 años. Desde entonces, los aficionados de este equipo han contado temporadas por fracasos.

