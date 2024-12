Jaime Munguía, en supermedio y los pesos completos van por interinatos; quedan definidas las clasificaciones del CMB

Con el objetivo de no estropear las potenciales peleas en divisiones donde hay grandes figuras, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió recurrir a los campeonatos interinos para mantener en movimiento al resto de la categoría.

Ayer, en la sesión de rankings y mandatorias de la 62 Convención del CMB, en Hamburgo, Alemania, tras escuchar las peticiones de peleadores y promotores, Mauricio Sulaimán y la Junta de Gobierno reveló la medida para mantener a una categoría activa, cuando su campeón es unificado o indiscutido.

"Hemos estado trabajando muy fuere para poner el ejemplo para aceptar unificaciones y que haya indiscutidos, que son las peleas que todo aficionado quiere ver. Pero, desafortunadamente, algunos organismos han tomado el camino de exigir mandatorias cuando hay veces que los retadores no tienen el nivel.

Nosotros no vamos a hacer eso", explicó el mandatario, quien esta semana fue reelecto para su tercer ciclo completo a cargo del organismo. En esa situación está el caso del tijuanense Jaime Munguía, quien es número uno de la división, pero que cayó ante el mismo Canelo en mayo pasado. Por esa razón, se determinó que para volver a disputar el cinturón, tendrá que eliminarse primero con el pegador francés Chris Mbilli.

Foto: Alma Montiel

Pesos completos

En el caso de los pesos completos, y dejando carta abierta para una posible tercera pelea entre el monarca unificado Oleksandr Usyk y Tyson Fury, la montaña china Zhilei Zhang está obligado a medirse al alemán Agit Kabayel.

El ganador de este duelo, va a conquistar la posibilidad de retar al ganador de la revancha entre el ucraniano y el inglés (pactada para el 21 de diciembre en Arabia Saudita). SEGUNDA EXPOSICIÓN. Para completar una semana redonda en Hamburgo, Alemania, el Consejo Mundial de Boxeo presenta hoy una función encabezada por la campeona mundial Asley González, actual titular supermosca del verde y oro.

La Chiquita González pone sobre la línea la diadema ante la española Mary Romero en un duelo a 10 rounds. "Estoy muy contenta de venir aquí representando a mi lindo México, municipio y estado. Estar insistiendo y entrenando funcionó, jamás pensé que se me fuera a dar una oportunidad tan linda como esta... He trabajado duro y tengo poder y no importa que presente mi rival", dijo en entrevista al bajar de la báscula en donde marcó 50 kilogramos. Asley tiene una marca de 16-2, con 7 nocauts; mientras que su rival tiene 10 triunfos, por seis derrotas y 2 KO´s.

Sigue leyendo:

Terence Crawford insiste en Canelo Álvarez, aprovecha el impulso de Turki Alalshikh

Las opciones de Checo Pérez ante la posible salida de Red Bull para el 2025