Chivas vs San Luis, Toluca vs América y Cruz Azul vs Tigres: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy

Este sábado 9 de noviembre continuarán las actividades de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la disputa de cuatro portados: Chivas vs Atlético San Luis, Toluca vs América, Pachuca vs Juárez y Cruz Azul vs Tigres. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los partidos de la última jornada.

Este día, sábado 9 de noviembre, continúan las actividades de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. A las 17:00 horas las Chivas de Guadalajara recibirán en el Estadio Akron al Atlético San Luis. Las acciones las podrás seguir por Prime Video.

A las 19:00 horas, los Diablos del Toluca enfrentarán al Club América en el Estadio Nemesio Díez. El partido será transmitido por Canal 7. A esa misma hora, pero en el Estadio Hidalgo, los Tuzos de Pachuca jugarán ante los Bravos de Juárez (Fox Sports).

Finalmente, a las 21:05 horas, el Cruz Azul de Martín Anselmi, líder del Apertura 2024, enfrentará a los Tigres de la UANL en el Estadio Ciudad de los Deportes. El partido será transmitido por Canal 5.

Así se jugará la jornada de este sábado. Foto: Google

Así marcha la Tabla General del Apertura 2024

Con 16 partidos disputados la Tabla General del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX es liderada por Cruz Azul. Los otros puestos de Liguilla directa son ocupados por Tigres, Toluca, Pumas, Monterrey y América.

En zona de Play-In se ubican Atlético San Luis, Xolos de Tijuana, Chivas de Guadalajara y Atlas de Guadalajara. Fuera de puestos de reclasificación están:

León (aún con posibilidades de avanzar a Play-In, pero necesita combinación de resultados)

Necaxa (eliminado)

Mazatlán (eliminado)

Puebla (eliminado)

Juárez (eliminado)

Pachuca (eliminado)

Santos (eliminado)

Querétaro (eliminado)

Siete equipos están eliminados. Foto: Google

