Así como Ángel Sepúlveda: estos son los mexicanos que debutaron la selección después de los 30 años

Ángel Sepulveda está viviendo su mejor momento en el futbol mexicano pues con ocho goles y un gran desempeño en el Cruz Azul de Martín Anselmi que está llegando como líder a nada de romper el récord de 41 puntos de la Liga MX ha conseguido ser convocado a la selección mexicana.

Siendo todo un hito pues a sus 33 años es uno de los delanteros más letales en la Liga MX, tan solo después de Paulinho delantero del Toluca con 11 goles y a la par de la superestrella Henry Martin del Club América, lo que lo ha regresado a la senda del seleccionado nacional.

Y es que el delantero mexicano no vestía la verde desde 2016 cuando bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio fue convocado a la selección nacional, siendo uno de los delantero que el entonces entrenador contemplada a la par de Chicharito Hernández y de Raúl Jimenez en México.



¿Quiénes fueron convocados en la Selección Mexicana después de los 30 años?

Con el mismo caso de tener un buen paso en su carrera después de estar en la recta final de lo que un futbolista puede jugar hubo otros jugadores que después de los 30 años tuvieron su mejor rendimiento y fueron convocados a la selección mexicana a pesar de su gran edad.

Jugadores como Luis Montes quien empezó su carrera en el Pachuca en el año 2000 para integrar las filas de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 ahí el famoso “Chapo” Montes tuvo su mejor desempeño después de los 30.Ya que en el Club León entre 2001 y 2023 ganó hasta 3 títulos de Liga MX así como llego a participar en la Copa de Oro de la Concacaf así como en la Clasificación al mundial de 2014 donde se bajaría de la selección tras una fractura.

En el caso de Aldo De Nigris, delantero mexicano que después de los 30 años tuvo su mejor rendimiento con rayados, demostró que la edad no le pesaba y con el club regio en su llegada en 2009 donde consiguió todo, mientras que en selección nacional fue parte de Copa de Oro Concacaf 2011 de la cual, fue ganador y en cinco partidos jugados, anotó en cuatro: y en la Copa Fifa Confederaciones 2013, en la que llegó a primera fase con su equipo. Junto a la Selección Mexicana jugó en la Copa de Oro de la Concacaf en 2011.

Oribe Peralta es otro de esos jugadores que después de los 30 años demostró su gran talento futbolístico pues llegó a ser uno de los futbolistas más importantes de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2014, donde se consagró con el gol en contra de Camerún en el primer partido.

