¿Problemas en el vestidor del Real Madrid? Mbappé luce triste y apartado del resto de la plantilla | VIDEO

El Real Madrid no está viviendo el mejor momento en el plano deportivo. El cuadro de Carlo Ancelotti ha contado con una serie de bajas por lesión, pero también con que algunas de sus estrellas no han entrado en sintonía para este 2024. Uno de los nombres que le ha quedado a deber al Madridismo es Kylian Mbappé, quien no se ha podido ganar el corazón de la afición blanca debido a que no ha contado con las mejores actuaciones en lo que va de la temporada.

Ahora, durante el partido de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid se dejó claro que la estrella francesa no se siente cómoda en el conjunto 'Merengue'. Previo a comenzar la segunda parte del encuentro en Anfield, las cámaras apuntaron al pasillo en la que se preparan para salir los jugadores. Una de las tomas mostró al equipo blanco, donde se podía ver a todos hablando y alistando los últimos detalles. Lo curioso fue que Mbappé estaba alejado y con cara de pocos amigos.

En el clip se puede ver como Rüdiger, Bellingham y el resto de la plantilla hacían grupo y daban indicaciones para buscar irse adelante en el marcador en la segunda parte. Mientras todo esto ocurría, Kylian se encontraba alejado, recargado en una de las paredes del pasillo y con cara de pocos amigos. Esta imagen comenzó a generar dudas sobre la unión que hay en el equipo comandado por Carlo Ancelotti.

Un partido catastrófico para Mbappé en Champions

Mucho se habló que el rendimiento del galo en el Real Madrid estaba relacionado con la posición en la que ha tenido que jugar, ya que lo están colocando de centro delantero, cuando Mbappé está acostumbrado a jugar por la banda izquierda. Ahora, con la baja por lesión de Vinicius, el francés volvería a su banda para demostrar todo su talento. El resultado no fue el esperado por los fans Merengues, por lo que se comienzan a generar dudas.

Durante los 90 minutos de tiempo corrido, Kylian nunca se mostró cómodo en el terreno de juego e inclusive fue el encargado de tirar el penal que le podía dar el empate a Real Madrid ante los Red. El tiro desde los once pasos fue mal cobrado y Kelleher logró pararlo recostando sobre su costado izquierdo. En el resto del partido Mbappé se vio incómodo y fue inoperante.

El Real Madrid perdió 2-0 ante el Liverpool y se complica la Champions (X: realmadrid)

Ahora, Mbappé debe darle vuelta a la hoja, ya que el próximo domingo el Real Madrid volverá a saltar al terreno de juego y lo hará sin Vinicius. En otras palabras, el francés tiene una nueva oportunidad de tomar las riendas de la ofensiva blanca y demostrar todo el talento y calidad que tiene en los botines. El partido del 1 de diciembre contra Getafe está programado para comenzar a las 9:!5 am en el Estadio Santiago Bernabéu.

Sigue leyendo:

Adiós Cristiano Ronaldo y Messi: cuál es el jugador con mejor promedio de gol para llegar a los 100 goles en Champions League

Liguilla del futbol mexicano: La Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2024