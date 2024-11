Ni Maradona ni Ronaldo: Pelé eligió hace años al mejor futbolista de toda la historia

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es considerado uno de los jugadores más importantes y admirados en la historia del fútbol mundial. Nacido en Brasil en 1940, Pelé trascendió las fronteras del deporte para convertirse en un ícono global. Con una habilidad técnica inigualable, su capacidad para marcar goles y su visión del juego lo hicieron destacar desde temprana edad. Su legado no solo radica en los títulos que consiguió, sino también en su influencia en la evolución del fútbol y en cómo inspiró a generaciones de futbolistas a soñar con alcanzar la grandeza.

Leyenda

A lo largo de su impresionante carrera, Pelé acumuló una cantidad asombrosa de récords que reforzaron su estatus como una leyenda del fútbol. Durante su paso por el Santos FC y la selección de Brasil, Pelé se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol profesional en ese momento, con más de 1,000 goles anotados en partidos oficiales. Fue el único jugador en la historia en ganar tres Copas del Mundo (1958, 1962, 1970), algo que aún no ha sido igualado. Antes de su fallecimiento, el “Rey” dijo quien considera que es el mejor jugador de todos los tiempos.

Leyenda

EL MEJOR DEL MUNDO PARA PELÉ

En 2009, el ex jugador de la Selección de Brasil dijo en un un evento organizado por el Banco Santander: “La gente discute si Pelé o Maradona. (Alfredo) Di Stéfano es para mí el mejor, era mucho más completo. Maradona es un gran jugador, pero no pateaba bien con la derecha y no hacía gol de cabeza. El único gol de cabeza importante que marcó fue con la mano (vs. Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986)”.

Leyenda

Sin embargo, un año después en una entrevista con canal Cititv, Pelé se auto-proclamó como el mejor de la historia: “Tenía mucho respeto por Alfredo Di Stéfano cuando empecé. Pelé ganó el primer trofeo con la selección de Brasil a los 16 años, con 17 años jugó el primer Mundial, Pelé es el único jugador de todos los tiempos en ganar tres mundiales jugando cuatro, Pelé es el único que ha hecho más de 1.200 goles. Esos son los hechos. Voy a aceptar que Pelé ha sido el mejor del mundo“.

SIGUE LEYENDO:

Ni Messi ni Mbappé: Toni Kroos escogió al mejor futbolista de toda la historia

Ni Ronaldinho ni Cristiano Ronaldo: estos son los 7 futbolistas que fueron comparados con Lionel Messi