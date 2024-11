Cuauhtémoc Blanco interrumpe la transmisión del México vs Honduras y "le canta un tiro" a Faitelson | VIDEO

La leyenda del fútbol mexicano Cuauhtémoc Blanco se hizo presente el día de ayer durante la transmisión en vivo de TUDN del partido de la selección de México vs. Honduras, misma que interrumpió brevemente casi para "cantarle un tiro" al famoso periodista deportivo David Faitelson.

Como se pudo ver en pantalla, Cuauhtémoc apareció de manera inesperada en el palco desde donde el equipo de TUDN estaba realizando su narración, lugar en el que se encontraban el entrenador Ricardo Antonio La Volpe y Faitelson, con quien el exfutbolista bromeo por unos momentos al decirle que se lo iba a descontar otra vez, haciendo referencia al polémico golpe que le propinó en el año 2003 en el Estadio Luis "Pirata" Fuente en Veracruz .

"Ya le voy a cantar otro tiro nada más que no quiere, le da miedo", declaró el Cuauh entre risas.

Sin embargo, Faitelson no se quedó callado y le siguió el juego, respondiéndole que esta vez La Volpe lo iba a defender, a lo que el ex delantero del Club América respondió que podía con los dos, pero que prefería no hacerlo por respeto a la gente mayor, para posteriormente despedirse y seguir con sus actividades.

"Ya no puedo, hay que respetar a la gente mayor”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco recordó la vez que Ricardo Antonio La Volpe lo excluyó del Mundial

Durante su aparición, Cuauhtémoc Blanco también interactuó con Ricardo Antonio La Volpe luego de que uno de los comentaristas bromeara con él al decirle que si se portaba bien esta vez La Volpe sí lo llevaría al Mundial, esto en referencia sobe aquella ocasión en la que el argentino fue director técnico de la Selección Mexicana en el año 2006 y excluyó al delantero de participar en la Copa del Mundo.

Al respecto el exfutbolista respondió que ya no habría oportunidad para hacerlo debido a que ya se retiró del mundo del balompié, dando una muestra de su gran carisma y de su característico sentido del humor.

"No sé cuándo porque ya se acabó, y ya me retiré también" respondió Cuauhtémoc Blanco.

