"Chucky" Lozano se rompe con duro mensaje a semanas de dejar al PSV por la MLS

Hirving Lozano ha sido una de las joyas futbolísticas del futbolmexicano, quien no solo hizo su debut de manera increíble, si no que lo hizo con gol frente al Club América de la mano del “Ojitos” Meza y que ahora el extremo mexicano se despide de una carrera magnífica en el futbol europeo.

Ahora el mexicano ya está viendo hacia atrás todo lo que ha conseguido pues es el único y nuevo fichaje del San Diego FC en la MLS luego de que lo viéramos ganar una Liga con el Napoli en la Serie A y una Eredivisie en Países Bajos con el PSV donde ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo.

Y es que el mexicano llegó en 2017 al PSV, siendo uno de los extremos más importantes del club y de la Eredivisie, y aunque ganó títulos con el equipo es cierto que siempre ha sido criticado por su pasó en el futbol de europa y no poder demostrar lo mismo en la selección mexicana.

¿Qué dijo el “Chucky” Lozano?

Fue así que el mexicano tuvo la oportunidad de hablar con Fox Sports sobre su salida de Europa y su regreso al continente americano, por lo que dedicó algunas palabras su carrera y todo lo que ha conseguido desde su salida de Pachuca al futbol más importante del mundo.

“Gracias a Dios el futbol me ha dado muchas cosas tan bonitas, tan maravillosas, que la verdad que no quiero llamar; bueno, sentirme tan arrogante, pero gracias a Dios he sido el primero en hacer una carrera así en Italia, en Holanda; y bueno, la verdad que para mí ha sido un sueño”, dijo el Chucky.

Ahí mismo Hirving Lozano decidió dedicar unas palabras a su familias quienes les reconocieron como pilares fundamentales de su vida y de cómo lo han ayudado a convertirse en quien es hoy, uno de los futbolistas más importantes del futbol mexicano y que siempre será recordado por su gol en contra de Alemania.

“Si tú me dijeras eso a los diez años, once, no te la creía; pero bueno, yo creo que, como lo he dicho, creo que mi familia, mi esposa fue la que me dio el plus para crecer y esos son los resultados que se dieron”, dijo Lozano.

Para terminar Lozano habló sobre lo que sintió el no ser convocado a la Copa América cuando Jaime Lozano lo dejó fuera de la convocatoria para el torneo internacional, siendo uno de los mejores mexicanos en ese momento y que no fue considerado por los entonces dirigentes de la selección.

“Me dolió mucho no poder ir a la Copa América, me encanta ir a la Selección, pero fueron decisiones de no sé dónde”, agregó Hirving Lozano.

