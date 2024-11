Liga Mx: Así quedaron los duelos de la Liguilla del Apertura 2024, ¿tendremos Clásico?

Después de 17 jornadas, Cruz Azul se levantó como el amplio favorito para quedarse con el título del torneo, pero antes de hablar de campeones, es momento de hablar de los duelos de la Liguilla y cómo se jugarán los partidos de Play-In. Se tiene que recordar que el los clubes que terminaron del puesto siete al 10 deberán enfrentarse entre ellos para poder acceder a los Cuartos de Final, los primeros seis puestos de la tabla general ya están instalados en dicha instancia.

Con la temporada regular terminada y un Cruz Azul líder, es momento de ver cómo quedaron los duelos de Cuartos de Final y los de Play-In, ya que los que salgan de los duelos entre el siete y el 10 deberán enfrentarse al uno y dos de la general. Mejor vamos a explicar con lujo de detalle todos lo que necesitas saber para comprender cómo serán los duelos de los Cuartos de Final y el Play-In.

Xolos, América, Chivas y Atlas fueron los equipos que terminaron entre el siete y el 10 en la tabla general después de las 17 jornadas de la temporada regular. Estos clubes serán los encargados de definir quiénes se enfrentarán al Cruz Azul o al Toluca en los Cuartos de Final. Se tiene que recordar que el Play-In se juega a partido único, por lo que se tiene que dejar todo en el rectángulo verde para buscar su clasificación a la ronda de los mejores ocho.

¿Cómo quedaron las llaves del Play-In del Apertura 2024?

Los cuatro clubes que se quedaron fuera e los mejores seis del torneo tendrán que verse las caras en la famosa ronda de Play-In, es decir, jugarán el siete vs el ocho y el nueve vs el 10 para definir a los que avance. Un detalle muy importante que se tiene que mencionar es que no se avanza tan sencillo como parece, sino que hay un formato un poco raro que se debe de explicar.

Xolos vs América

Chivas vs Atlas

El Clásico Tapatío se vivirá en el Play-In (X: Chivas)

El ganador entre Xolos y el América avanzará directo a Cuartos de Final y se enfrentaría a Toluca en dicha ronda. Por otro lado, el ganador del 'Clásico Tapatío' deberá enfrentarse al perdedor de la llave entre el siete y el ocho. En otras palabras, quien gane entre Chivas y Altas deberá enfrentarse al perdedor entre Xolos y América.

¿Cómo quedaron los duelos de Cuartos de Final del Apertura 2024?

Cruz Azul y Toluca, al ser los dos mejores equipos de la temporada todavía no saben quiénes serán sus rivales. Falta que se conozca a los dos clubes que avancen del Play-In. Por otro lado, Tigres, Pumas, Monterrey y San Luis conocen su suerte para la ronda de los mejores ocho del Apertura 2024.

Cruz Azul vs el club que avance de la llave entre el ganador del duelo nueve vs 10 y el perdedor del duelo siete vs ocho.

Pumas vs Monterrey

Tigres vs San Luis

Toluca vs el ganador del duelo entre el siete y ocho

La Liguilla Mx (IG: ligabbvamx)

¿Cuándo comenzará la Liguilla del Apertura 2024?

Ahora queda esperar a que pase la fecha FIFA de octubre para que se dé inicio a la Fiesta Grande del Fútbol Mexicano. En otras palabras, a partir del 20 de noviembre se comenzará a vivir toda la emoción del cierre del torneo Apertura 2024. En otras palabras, los partidos del Play-In están programados para comenzar el próximo miércoles 20 de noviembre y el 23 de noviembre, mientras que los Cuartos de Final darán inicio hasta el 27 del mismo mes. Los horarios todavía están por definirse.

Sigue leyendo:

Andrés Guardado se retira: esta sería la verdadera razón de su adiós a las canchas, ¿es culpa del Mundial de Clubes?

Lazy Boy aplica una llave a querido conductor de VLA y lo deja tendido en el suelo