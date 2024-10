Chivas vs Necaxa y Toluca vs Puebla: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Liga MX Jornada 13

Este martes 22 de octubre inician las actividades de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con cuatro partidos: Santos vs Pachuca, Chivas vs Necaxa, Toluca vs Puebla y Mazatlán vs Tigres. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los partidos.

Así marcha la Tabla General del Apertura 2024

Con 12 jornadas disputadas, la Tabla General del Torneo Apertura 2024 es liderada por Cruz Azul con 31 puntos. En zona de Liguilla directa están Toluca, Tigres, Monterrey, Pumas y Xolos de Tijuana.

En zona de Play-in están Atlético San Luis, Chivas de Guadalajara, América y Atlas de Guadalajara.

En la parte baja de la Taba General del Apertura 2024 están Necaxa, León, Puebla, Juárez, Mazatlán, Pachuca y Santos Laguna.

Chivas vs Necaxa y Toluca vs Puebla: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy

Las acciones de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX comienzan este martes 22 de octubre en punto de las 19:00 horas cuando Santos Laguna, último lugar de la clasificación, se mida a los Tuzos del Pachuca (TUDN). A esa misma hora, pero en el Estadio Akron, las Chivas de Guadalajara enfrentarán a los Rayos del Necaxa. Las acciones estarán disponibles por Prime Video.

A las 21:05 horas los "Diablos" del Toluca, sublíderes de la clasificación, enfrentarán al Puebla en el Estadio Nemesio Díez. El encuentro lo podrás disfrutar por TUDN. Finalmente, a esa misma hora, los "Cañoneros" del Mazatlán jugarán contra los Tigres de UANL. El partido será trasmitido en vivo por Azteca Deportes.

