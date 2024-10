Cruz Azul vs Puebla: ¿Cuándo será el próximo partido de "La Máquina Celeste"?

"La Máquina Celeste" regresa luego de su descanso por la fecha FIFA para enfrentarse al conjunto de "Los camoteros" del Puebla en su próximo partido que formará parte de las actividades de la Jornada 12 del torneo de Apertura 2024 de la Liga MX, en donde buscarán continuar con la increíble racha de victorias que han mantenido durante la temporada.

A pesar de que los "Los camoteros" contarán con la ventaja de jugar como locales, no la tendrán nada fácil durante su encuentro con el Cruz Azul, equipo que se ha logrado coronar como el líder del torneo posicionándose en el lugar número uno dentro de la tabla con un total de 28 puntos hasta el momento, lo que los perfila como los favoritos para llevarse el Apertura 2024.

Cruz Azul vs. Puebla: Fecha, hora, precios y lugar del encuentro

El partido entre el Cruz Azul y el Puebla de la Jornada 12 se llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre a las 21:05 horas de la noche (tiempo del centro de México) y tendrá como sede el Estadio Cuauhtémoc, el cual está ubicado en la ciudad de Puebla de Zaragoza.

Por medio de su cuenta oficial de "X" el Club Puebla dio a conocer los precios que tendrán las entradas para la junta deportiva, los cuales van desde los $200 hasta los $855 pesos, dependiendo de la fase y de la zona en la que sean adquiridos.

Cruz Azul vs. Puebla: ¿En dónde seguir la transmisión en vivo?

Podrás seguir la transmisión del encuentro entre Cruz Azul vs. Puebla en vivo a través del canal de paga de Fox Sports y mediante la plataforma de streaming de Vix. Si no cuentas con alguna de las opciones anteriores no te preocupes, pues el partido de "La Máquina Celeste" contra "Los camoteros" también será transmitido en televisión abierta por medio de la señal del canal 7 de TV Azteca.

