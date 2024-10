WBC Cares en la esquina de Centro Oncológico Internacional

Por un día, la campeona internacional mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Marilyn Badillo, dejó los guantes de lado para llevar un mensaje de inspiración a aquellas mujeres que vencieron el cáncer de mama. En un evento organizado por el Centro Oncológico Internacional, con motivo del mes de la sensibilización por el cáncer de mama, la Mexicana Badillo bajo la guardia y reconoció a esas guerreras, que como ella, sostienen una batalla diaria.

Cómo parte de la colaboración del WBC Cares, encabezado en México por Christiane Manzur, Badillo ofreció unas palabras a las más de 60 mujeres que asistieron. En el evento, además de pláticas con especialistas en tema, se realizaron actividades manuales.

"Para mí es un orgullo poder representar al Consejo Mundial de Boxeo. Cuando ellos me invitan a este tipo de eventos siempre digo que sí, porque me gusta. Me siento muy protegida, me siento en casa cuando vengo con ellos", abundó Badillo.