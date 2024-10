Artur Beterbiev y Dmitry Bivol se encaran en la última conferencia de prensa

A menos de 48 horas de distancia del duelo de unificación de los semicompletos, Artur Beterbiev y Dmitry Bivol se vieron frente a frente en la última conferencia de prensa y aunque se destaca el respeto que se tuvieron, ambos demostraron que están dispuestos a no dar un paso atrás.

Este sábado, en Arabia Saudita, se enfrentan los dos únicos peleadores con campeonato del mundo en la división de las 175 libras, en busca desde hace 25 años se encuentra vacante.

Pelearán en Arabia Saudita

En una esquina está Artur Beterbiev, ruso nacionalizado canadiense, que pone sobre la línea las coronas del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, así como el récord de 20 peleas ganadas, todas ellas por la vía de nocaut.

"Quiero una buena pelea. Me estoy preparando para una buena pelea. Ya veremos. Prepárate, Dmitry. Yo estaré listo", declaró el único campeón mundial activo que tiene 100 por ciento de probabilidades de nocaut y qué cuenta ya con siete defensas de campeonato.

Foto: Mikey Williams / Top Rank



Del otro lado del ring, y dispuesto a robar los reflectores, está el ruso Dmitry Bivol - quien después de vencer a Canelo Álvarez, con una decisión unánime - enfrentará al rival más duro dentro de las 175 libras.

Bivol ha conseguido victorias dominantes sobre Gilberto Ramírez, Lyndon Arthur y Malik Zinad y tiene 12 defensas de la corona de la AMB.

"Cada vez que pienso en mis oponentes, me emociono. No me pone nervioso. Artur es un gran campeón. Él tiene lo que quiero. Él tiene los cinturones. Y no se trata solo de los cinturones. Cuando veo sus habilidades, también quiero poner a prueba mis habilidades contra este increíble peleador", declaró Bivol.

Foto: Mikey Williams / Top Rank



Dmitry reconoció que por el peso de esta pelea, su campo de entrenamiento tuvo que ser mucho más completo, pues adversario lo supera en tamaño y alcance, al mismo tiempo de que ha demostrado gran inteligencia.

Mañana ambos peleadores visitan a la báscula como último obstáculo de cara a la pelea del fin de semana.

Sigue leyendo:

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks: Así se vivió, minuto a minuto, el clásico duelo divisional de la NFL

Fernando Gago, ¿cuándo sería su primer partido como director técnico de Boca Juniors?

DRV