Cruz Azul vs América: Sebastián Jurado asume la responsabilidad de la derrota ante Las Águilas

Después de cometer dos errores y ser blanco de abucheos, Sebastián Jurado dio la cara para asumir su responsabilidad en la derrota del Cruz Azul, 2-3 en contra del América en el Clásico Joven, sin embargo, dejó claro que toma la crítica de quien viene y reconoce que va a salir de este momento con fortaleza mental.

Con despejes al centro, de zurda, sin la fuerza suficiente, así entregó el esférico en dos ocasiones el joven guardameta de 25 años, a quien se le volteó la gente en el Estadio Azteca y se le cargó la derrota junto a Carlos Rodríguez (expulsado).

“Críticas siempre va a haber. Yo sé mi responsabilidad, más que nada en el segundo gol donde no hice un buen despeje. Después el equipo se comportó a la altura, hicimos un gran partido a pesar de sólo tener 10 hombres”, dijo el portero surgido de las fuerzas básicas del Veracruz. “Es parte de la portería también. Esa fue mi responsabilidad, fue una cagada mía y listo”.

Las Aguilas lograron un triunfo sin complicaciones. FOTO: Archivo.

Sobre las opiniones que hay, y que han existido a lo largo de su carrera por errores del pasado, Jurado sostuvo: “Mucha gente podrá hablar. Yo debo tomarlo de quien viene, de quien quiera una opinión seguramente va a tener mi número de teléfono y me va a hablar para decirme ‘pudiste haber hecho esto mejor’, pero si no tienen mi número de teléfono seguramente no es una opinión tan importante”.

El portero, que ha alternado con Andrés Gudiño en el arco cementero, fue autocrítico y aceptó que “es una situación jodida porque es nuestro estadio, es nuestra gente, y sé que tengo que mejorar, que estos errores no me los puedo permitir, y que como bien digo asumo mi responsabilidad en el segundo gol, que debo despejar de mejor forma con mi pierna izquierda (...). Debo tener fortaleza mental para salir del bache y mostrar de qué estoy hecho porque sin duda alguna voy a salir adelante”.

Por su parte, el técnico Joaquín Moreno respaldó a su jugador y aseguró que está en una etapa de aprendizaje, que toca meditar lo acontecido y que tanto el grupo como él como estratega, van a ayudarle a seguir adquiriendo madurez bajo los tres postes.

El equipo no rindió como lo esperaba la directiva. FOTO: Especial.

“La afición tiene derecho a expresarse. Ningún jugador quiere equivocarse. Le he expresado esa parte de madurez y consolidación, él está en esa parte, seguramente aprenderá de todo esto que le pasa, y sacar fortaleza mental, que estoy seguro que la tiene. Yo no tengo más que apoyo para él. Esperemos que pueda reivindicarse con la afición”, finalizó el estratega cementero.

En las seis ocasiones que Jurado ha enfrentado al América, tres con Veracruz y tres con La Máquina, en cinco de ellas se ha llevado la derrota y sólo una vez el duelo terminó en empate. En total son 21 anotaciones las que ha recibido el guardameta de parte de los azulcremas, siendo los resultados más abultados con los Tiburones un 0-5 y el 7-0 del Apertura 2022 con la camiseta de los cementeros.