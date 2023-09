Las mujeres luchadoras van a celebrar con orgullo el Mes de las Amazonas del CMLL durante octubre

Los luchadores del CMLL se preparan para la función de este viernes de Campeones en la Arena México, donde estarán en juego varios títulos mundiales. Y ellas esperan con ansias la llegada de octubre, Mes de las Amazonas, que año con año celebra el organismo con motivo a la previsión del cáncer de mama.

Una de ellas es Skadi, quien desde hace 11 años pelea por consolidarse sobre el cuadrilátero, a pesar de ser sumamente criticada e incluso discriminada por su aspecto físico.

"Agradezco mucho las oportunidades que me ha dado el organismo. A mí me ha costado sobresalir en un ambiente donde se fijan mucho en las apariencias, y en donde esperan que todas las que subimos al ring, seamos esbelta y delgadas. En eso creo que ha sido complicado, que algunas me consideren de risa o no tan en serio. Pero a la vez, me ha dado el cariño del público y demostrar que a pesar de todo de que se puede triunfar”, dijo a El Heraldo de México.

Ama la lucha, no solo es trabajo o pasatiempo

Gracias a la enseñanzas y consejos de su madre, la también luchadora Marcela, afirmó que ella se dedica a la lucha libre por el amor a este deporte, algo que espera tengan las futuras generaciones, “para dedicarte a esto, además del trabajo diario y la disciplina, hace falta poner mucho esmero. No sólo es algo pasajero”, recalcó.

Otra perspectiva es la Tiffany, quien con casi 30 años de trayectoria, ve cada vez más cerca el retiro, y quiere dejar una buena imagen, “es mejor decir adiós en buena forma, que la gente te recuerde en plenitud. Siempre me preocupa llegar preparada para subir al ring, y eso marca diferencia. Yo en mi caso tuve que dejar mi ciudad, Monterrey, con tal de cumplir mis sueños. Y gracias a Dios, me he podido mantener. Es lo más difícil en este ambiente para nosotras”.

Siguen en el ring y no tienen miedo a lo que viene

Entre los varones que van a participar en este viernes 29, Esfinge fue el elegido por las encuestas para disputar el título mundial CMLL en la categoría de peso semicompleto ante el monarca Bárbaro Cavernario, tras haber ganado la Copa Independencia en el aniversario 90 del organismo.

“Mientras tengamos esa hambre de salir, seguiremos peleando. Sabemos lo que es saborear la gloria, y quiero cerrar este 2023 que para mí ha sido muy productivo”, dijo el esteta.