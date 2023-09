Qué esperar de la Tercera Jornada de la NFL

Amantes de los emparrillados después de dos intensas jornadas de mucho fútbol americano, comenzamos a observar cuáles equipos son los que lentamente se empiezan a separar del resto.

En la Conferencia Nacional quedan aún 7 equipos invictos, entre los cuales han sobre salido Dallas Cowboys, Philadephia Eagles y San Francisco 49ers, mientras que en la Conferencia Americana los únicos invictos que quedan son los sorprendentes Miami Dolphins y los Baltimore Ravens.

Esto no quiere decir que los demás equipos que también siguen invictos, como son los Washington Commanders o los Tampa Bay Buccaneers, no puedan llegar a ser contendientes al título, pero si nos dejan muchas dudas todavía debido a la dificultad de los rivales que han vencido.

Equipos como Buffalo Bills y Kansas City Chiefs, tras un inicio flojo de campaña, dejaron claro esta jornada que lo que pasó en la primera semana solamente fue un pequeño tropiezo.

Por lo pronto les tenemos un análisis de los principales duelos de esta tercera jornada que está por arrancar:

San Francisco 49ers recibiendo a los New York Giants

Partido de jueves por la noche en el que San Francisco es ampliamente favorito para llevarse la victoria. Vienen jugando muy bien y no han perdido en temporada regular desde la jornada 8 del año pasado, hilando al momento doce victorias consecutivas, la cual es la segunda mejor racha en la historia del equipo. La semana pasada derrotaron a domicilio a Los Angeles Rams, a pesar de que su Quarterback Brock Purdy tuvo su partido más flojo como titular en lo que va de su joven carrera, al haber terminado únicamente con 206 yardas por aire sin pases de anotación, sin embargo, tiene la oportunidad perfecta para redimirse ya que se enfrenta a una defensiva de los Giants que ha permitido 68 puntos en tan solo dos partidos, colocándolos como la peor defensiva de la NFL, mientras que la ofensiva de los 49ers promedia 30 puntos por partido.

Por su parte, los New York Giants vienen de ganar sobre la hora a los Arizona Cardinals, uno de los equipos más desangelados de esta campaña, en partido que comenzaron perdiendo por 20 puntos y el cual terminaron remontando gracias a la gran actuación en la segunda mitad de su Quarterback Daniel Jones y de su corredor estelar Saquon Barkley, quien lamentablemente se perderá por lo menos los próximos tres partidos debido a un esguince de tobillo que sufrió antes de finalizar el encuentro.

Pronóstico Resultado: San Francisco 34-13 New York Giants

Recomendación Fantasy Football: Dejar en la banca a todos los jugadores de los Giants, a excepción del ala cerrada Darren Waller, ya que San Francisco tiene una de las mejores líneas defensivas de la NFL, la cual presionará constantemente a Daniel Jones, dejándole muy poco tiempo para conectarse con sus receptores, mientras que Matt Breida, viejo conocido de los Niners, tendrá muchos problemas para encontrar huecos para poder mover el balón por tierra.

Antes de que inicie el juego hay que estar al pendiente del estatus del receptor de San Francisco Brandon Aiyuk, ya que al parecer será decisión de último momento si juega o no, debido a una lesión en el hombro.

Minnesota Vikings recibiendo a Los Angeles Chargers

Los Vikings vienen de sufrir dos derrotas muy dolorosas por menos de un touchdown de diferencia en cada una de ellas, a pesar de contar al ataque con el Quarterback Kirk Cousins, quien suma 6 pases de anotación, y Justin Jefferson, quien con 309 yardas lidera a todos los receptores de la NFL en ese rubro. La defensiva es la que ha quedado mucho a deber puesto que promedia 27 puntos recibidos por partido, por lo que se les ha complicado mucho ganar esta temporada, sin embargo, los Chargers han permitido 877 yardas en la campaña, situándolos en el último lugar en ese rubro, motivo por el cual se espera un partido de muchos puntos por parte de ambas escuadras, en el que Minnesota debe sacar su primera victoria en casa, haciendo que la crisis en Los Angeles siga creciendo.

Pronóstico Resultado: Minnesota Vikings 31-27 Los Angeles Chargers

Recomendación Fantasy Footbal: Alexander Mattison de los Vikings probablemente tendrá su primer acarreo de anotación de la temporada, aunque con la reciente llegada de Cam Akers, proveniente de Los Angeles Rams, su rol al ataque se verá muy disminuido, por lo que hay que monitorear esa situación. Joshua Kelley de los Chargers, en caso de que Austin Ekeler nuevamente no pueda jugar por la lesión que lo aqueja, es una buena opción para usar de Flex.

Green Bay Packers recibiendo a New Orleans Saints

A pesar de que muchos pensaron que después de la salida de Aaron Rodgers de los Packers, se vería seriamente afectada la producción del equipo a la ofensiva para esta temporada, la realidad es que el Quarterback de cuarto año Jordan Love ha hecho hasta ahorita un gran trabajo al mando de la misma, promediando tres pases de anotación por partido.

Aaron Jones, corredor estelar de los Packers, continúa con molestias en el muslo, por lo cual su participación para este duelo se ve improbable, así que recaerá nuevamente en AJ Dillon la responsabilidad de llevar el ataque terrestre.

Por su parte, los Saints llegan a este encuentro con dos victorias muy apretadas, en las cuales se ha demostrado que le está costando trabajo a su Quarterback Dereck Carr poder conectarse con sus receptores, ya que solamente lleva un pase de anotación.

Este duelo se perfila para ser muy peleado y de pocos puntos, en el cual ganará el equipo que cometa menos equivocaciones.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 23-20 New Orleans Saints

Recomendación Fantasy Football: Jaydeen Reed se ha convertido en el receptor favorito de Jordan Love en zona roja, por lo cual es seguro iniciarlo. Al encontrarse lesionado Jamaal Williams, corredor de los Saints, serán los corredores Tony Jones y el novato Kendre Miller quienes compartirán acarreos, por lo cual no se recomienda esta semana utilizar a ninguno de los dos.

Philadelphia Eagles visitando a Tampa Bay Buccaneers

Los Eagles llegan invictos y motivados a este encuentro, ya que la semana parecen haber encontrado al corredor estelar que tanta falta les hacía, D´Andre Swift, quien acarreó el ovoide en 28 ocasiones, logrando conseguir 175 yardas. Este no será un encuentro fácil para ellos, ya que las últimas cuatro veces que estos dos equipo se han enfrentado, todas han sido con saldo favorable para los de Tampa Bay, por lo que necesitarán que en esta ocasión su Quarterback Jalen Hurts cargue con todo el peso de la ofensiva, debido a que la defensa de los Buccaneers únicamente ha permitido 108 yardas en contra por la vía terrestre, por lo que a los receptores A.J. Brown y Devonta Smith les espera una tarde muy ocupada, ya que estarán buscando explotar las debilidades de su rival por la vía aérea.

Mientras tanto, Tampa Bay tendrá que hacer un juego perfecto si quieren seguir invictos, para lo cual necesitarán contener las escapadas de Hurts y compañía, así como buscar que su mariscal de campo Baker Mayfield continúe sin cometer errores, ya que no lleva ninguna intercepción aún en la campaña, además que tendrá que mantener la buena química que ha ido desarrollando con su receptor Mike Evans, con quien la semana pasada logró conseguir 171 yardas y una anotación.

Pronóstico Resultado: Philadelphia Eagles 24-20 Tampa Bay Buccaneers

Recomendación Fantasy Football: Mantener las expectativas no tan altas con D´Andre Swfit ya que difícilmente repetirá lo hecho en la jornada anterior, ya que hasta ahorita los Buccaneers no han permitido que ningún corredor supere las 100 yardas por tierra.

A Baker Mayfield y a sus corredores les espera un encuentro complicado, ya que los Eagles tienen una muy buena defensiva.

Las Vegas Raiders recibiendo a los Pittsburgh Steelers

Los Raiders fueron borrados del mapa la semana pasada por los Bills de Buffalo, partido en el cual fueron ampliamente superados tanto a la ofensiva como a la defensiva y en el que su Quarterback Jimmy Garoppolo, con excepción de la primera serie ofensiva del partido, nunca más pudo mover las cadenas. Esta semana tienen nuevamente la difícil tarea de abrir a una dura defensiva de los Steelers, la cual de la mano de TJ Watt llega muy motivada a este encuentro, luego de haber conseguido cuatro intercambios de balón el lunes por la noche contra los Cleveland Browns, dos de los cuales devolvieron a la zona de anotación. Será clave que el corredor Josh Jacobs de los Raiders establezca el ataque terrestre si quieren aspirar a ganar, mientras que Kenny Pickett, mariscal de campo de los Steelers, tendrá que mejorar mucho a la hora de tratar de convertir las jugadas de tercera oportunidad, puesto que en el último partido únicamente lograron tener una eficiencia del 28% en dichas conversiones.

Pronóstico Resultado: Pittsburgh Steelers 20-17 Las Vegas Raiders

Recomendación Fantasy Football: Si tienes a Josh Jacobs de los Raiders esta debe de ser su semana, ya que la defensiva de los Steelers ha permitido más de 100 yardas por tierra en cada partido. Davante Adams es a prueba de cualquier enfrentamiento, por lo que siempre hay que iniciarlo. Mientras que por los Steelers su receptor George Pickens se ha convertido en el motor del ataque aéreo, y a pesar de que Najee Harris ha tenido un difícil comienzo, podría ser servicial contra los Raiders.

Los Angeles Rams visitando a Cincinnati Bengals

El lunes por la noche cierran la jornada estos equipos que viven realidades muy diferentes, ya que los Bengals no han logrado ganar esta temporada y se encuentran con la incertidumbre de no saber si podrán contar con Joe Burrow, quien es el jugador más importante del equipo, ya que se resintió el juego pasado de una lesión que acarrea desde la pretemporada, por lo que serían pésimas noticias para su equipo en caso de no poder contar con sus servicios, debido a que el peso de la ofensiva recaería en el desconocido Jake Browning.

Por otra parte, los Rams vienen de venderle cara la derrota a San Francisco, en un encuentro Divisional en el cual destacó su receptor Puka Nacua, quien impuso un récord de recepciones en un solo partido para un jugador novato, atrapando 15 pases de Matthew Stafford, acumulando 25 recepciones totales en tan solo dos partidos, por lo que encabeza hasta el momento la lista de receptores de la NFL con más recepciones, superando incluso a Justin Jefferson de Minnesota.

Este encuentro es de pronóstico reservado debido a la incertidumbre del estatus de Joe Burrow, sin embargo, en caso de que Burrow logre tolerar las molestias de la lesión y jugar así, probablemente los Bengals consigan obtener su primera victoria en esta campaña.

Recomendación Fantasy Football: Les espera una buena semana a Stafford y sus receptores Nacua y Atwell, pero sobre todo el corredor Kyren Williams debe estar frotándose las manos por este encuentro, ya que los Bengals le han permitido a sus rivales promediar 192 yardas terrestres por partido en su contra.

En cuanto a la ofensiva de los Bengals, únicamente el corredor Joe Mixon podría salvarse de la probable ausencia de Joe Burrow, sin embargo, si Burrow llegara a jugar, tanto Tee Higgins como Jamar Chase se convierten automáticamente en jugadores que debes de iniciar esta jornada.

Los invito a que la próxima semana sigan esta columna en la cual les tendremos el análisis de los partidos más relevante de la jornada de la NFL, así como recomendaciones para el Fantasy Football, por lo que no dejen de escribirnos si tienen dudas acerca de qué jugadores agregar en sus equipos virtuales, o sobre quiénes alinear cada jornada.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff