¿Por qué el CMB no sancionará la pelea de Amanda Serrano?

La campeona boricua Amanda Serrano recién presentó la pelea con la que busca hacer historia, al ser el primer encuentro femenil por cinturones unificados que se dispute bajo las mismas reglas del boxeo varonil. 12 rounds de tres minutos cada uno.

Sin embargo, para este duelo, Serrano, actual monarca indiscutida de peso pluma, no contará con el aval del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que solo estará en riesgo las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

Para algunas peleadoras es imperante incrementar la cantidad de rounds

Créditos: Especial

“Vamos a utilizar la coyuntura de este evento para explicar el porqué el CMB, obviamente, no participará. Tenemos años buscando mejorar las condiciones para los peleadores, hombres o mujeres. No es una cuestión de sexismo, no es discriminación, la determinación es solo por protección a las boxeadoras”, explicó Mauricio Sulaimán.

¿Por qué los rounds en el boxeo femenil son más cortos?

Durante años, el CMB ha realizado estudios clínicos, en conjunción con la Universidad de California en Los Angeles, que determinan que las diferencias físicas que existen, respecto a los hombres, obliga a las mujeres a pelear durante menos tiempo.

Sin embargo, para algunas peleadoras es imperante incrementar la cantidad de rounds para así poder reclamar cheques mucho más atractivos y así alcanzar la equidad.

“No tiene absolutamente nada que ver (la cantidad de rounds con la bolsa económica). Es un tema que enfrentamos todos los días. La falta de orden, de respeto al reglamento y todo lo que tenga que ver con autoridad. Si ella (Amanda) tomó esta decisión, la respetamos. Pero no nos quedaremos callados, haremos del conocimiento que esto es un tema muy delicado y peligroso”, finalizó

Serrano tiene programado su regreso el 27 de octubre ante la brasileña Danila Ramos en Orlando, Florida.

La dignificación de la mujer en el boxeo

Como parte de las festividades por el 15 de septiembre, el Consejo Mundial de Boxeo reveló que para el duelo entre la monarca costarricense Yokasta Valle y la guatemalteca María Micheo, este sábado en California, otorgarán un fajín especial, un cinturón conmemorativo.

Aun así, tienen contemplado presentar, la siguiente semana, el cinturón López Mateos, inspirado en Puebla, que van a disputar Saúl Canelo Álvarez y Jermell Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas.

srgc