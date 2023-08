André Jardine afirmó que las decisiones arbitrales no fueron parejas para el América en el torneo

Luego de la polémica eliminación del América en la Leagues Cup 2023 en tanda de penaltis, el director técnico, André Jardine aceptó los errores en campo de su escuadra en el duelo de octavos de final ante Nashville, pero afirmó que en cada partido se sintieron perjudicados.

El señalamiento del VAR a un supuesto movimiento del portero Luis Malagón en su atajada a Jack Maher dio de qué hablar en el encuentro, cuando parecía que el conjunto mexicano avanzaba a la siguiente fase. Pero minutos más tarde, el cobro se repitió y las Águilas quedaron fuera del certamen.

“El sentimiento es que el criterio del VAR no es igual. En todos los juegos, hubo decisiones divididas y otras que se tardaban hasta 10 minutos en definir. Son detalles que te marcan diferencia. También aparecieron tarjetas en jugadas que pueden ser peligrosas”, opinó el brasileño. “Pero no es excusa, es un sentimiento de indignación, porque en los cuatro partidos fueron en contra de nosotros”, agregó.

"Creo que por lo que hicimos merecimos la victoria en los 90 minutos" Créditos: Mexsport

Una tristeza bastante grande

Aún así, reconoce que no se hicieron bien las cosas dentro del campo, “fue una noche durísima, por las formas. Habíamos remontado un partido con fuerza y mucho espíritu. Hay que aprender a cerrar partidos y no cometer errores. No hay que lamentarse. Es una tristeza bastante grande. La energía no quedó buena”.

“Yo estoy muy tranquilo. Lamento no jugar más partidos. Torneo muy raro, circunstancias en contra, tuvimos que aprender a jugar en campo rival, mientras más juegos jugamos, mejor llegaríamos. Estuvimos muy cerca de ganar este duelo. Queríamos llegar lo más lejos posible, tenemos los pies en la tierra. No fuimos eficientes, cometimos dos errores que nos costaron la eliminación”, dijo el estratega, quien a pesar de todo, le dio mérito al rival.

“Creo que por lo que hicimos merecimos la victoria en los 90 minutos. Fuimos más intensos, estábamos muy nivelados, pero no fuimos efectivos. Nos faltó un poco de experiencia para resolverlo”, finalizó.

dhfm