El Real Madrid debuta en liga con triunfo 2-0 ante el Athletic de Bilbao

La juventud merengue mostró su potencia. Rodrygo y Jude Bellingham comandaron el triunfal inicio de temporada del Real Madrid, 0-2 sobre el Athletic de Bilbao, en la Jornada 1 de La Liga.

No fue un día para experimentados. Luka Modric, Toni Kroos y Antonio Rudiger se quedaron en la banca, mientras los chicos hicieron el trabajo en apenas 40’.

Con un Vinícius Jr. desaparecido, Rodrygo abrió la cuenta para los blancos (28'), que ocho minutos después aumentaron la ventaja por medio de su estelar refuerzo, Jude Bellingham (36'), con su estreno liguero como goleador madridista.

“Cuando hay compromiso, somos más fuertes. Hemos recuperado una barbaridad de balones en la primera parte. Se trabajó muy bien en las bandas”, dijo el DT Carlo Ancelotti.

Sobre el suplente del lesionado Thibaut Courtois, agregó:

“Lunin ha estado muy concentrado”.

No todo fue luz para los merengues, pues Eder Militao salió de cambio por lesión: “Es un esguince de rodilla, y no tiene buena pinta. No se puede descartar que sea grave”, compartió Carletto.

En la que apunta a ser la última temporada como técnico blanco, el italiano mantuvo su tendencia ganadora en la primera fecha, con 21 victorias, seis empates y una derrota, con el Milan, en 2008. De hecho, ese mismo año fue la última caída del Real Madrid en su debut liguero, con un 2-1 contra el Deportivo La Coruña. El debut fue a lo grande.

