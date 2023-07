Elsa Ávila, la primera latina que completó una escalada de más de ocho mil metros

Los cuadros del Monte Everest detrás de su escritorio son un recordatorio de cada una de sus experiencias, todas ellas cerca de las cumbres. Los cuadros de enfrente (de primeros ascensos) son exactamente lo mismo, una mirada al pasado y una muestra de pasión y carácter.

Elsa Ávila estableció múltiples marcas y completó algunas de las escaladas más grandes en el alpinismo. Es una leyenda mexicana, escritora y conferencista, y una persona que entiende la vida a través de una perspectiva intensa y profunda, a partir de sus expediciones.

(Créditos: Cortesía)

"Me impulsa compartir, me siento contenta por alcanzar las cumbres y por vivir tantas experiencias, pero también al compartirlas y ver cómo entusiasman e impactan positivamente en la vida de otras personas", dijo Ávila, en entrevista con Mente Mujer.

El aprendizaje y el crecimiento personal es constante y parece infinito, y también es en ambos sentidos.

"Mi mensaje principal es aprovechar la existencia, porque yo he estado cerca de no regresar. He aprendido en el alpinismo, y en la vida, que tienes que adaptarte a los cambios.

(Créditos: Cortesía)

"En las conferencias me gusta llegar antes y conectarme con las personas, estoy aprendiendo de ellas", Elsa concretó ascensos exitosos, pero también fallidos; afrontó la adversidad y la frustración y se convirtieron en oportunidades de mejora, en casi todos los sentidos.

“Muchas veces regresé frustrada porque di lo mejor y no dependió de mí, hay que saber tomar decisiones y dar la vuelta, y reconocer los errores para aprender. La vulnerabilidad expresada es la valentía más grande; es importante ser consciente de lo pequeño que eres", afirmó la autora del libro Triunfar al Extremo, obra en la que comparte la extraordinaria experiencia de llegar a cumbres de muchas montañas en el mundo en las cordilleras más importantes del mundo, la vivencia y la superación de retos que se le presentaron en cada momento.

(Créditos: Cortesía)

8 expediciones a los Himalayas.

6 ascensos de más de ocho mil metros.

1 Premio Nacional de la Juventud (1985).

Primera latina en completar una escalada de más de ocho mil metros (1999).

Concretó el ascenso al Everest en 1999.

"Deportista del Siglo XX” en alpinismo por la Conade y el Gobierno de la República Mexicana.

Conferencista desde 1992 en diferentes foros y ciudades, atendiendo cientos de empresas y más de 300 mil participantes, en conjunto con directivos de diversas empresas.

"Me gusta estar concentrada, en soledad (en el alpinismo)". Elsa Ávila, alpinista mexicana

PAL