Pumas viaja a Canada para disputar la Leagues Cup y ser protagonista

Con la ilusión de dejar un buen sabor de boca, e incluso, ser candidato al titulo, Pumas viajó a la ciudad de Montreal, Canadá, para disputar su primer partido dentro de la Leagues Cup, el próximo sábado ante el cuadro local.

Esta es la primera experiencia para los cuadros mexicanos, que enfrentan a los conjuntos de la MLS en un torneo oficial, algo que los universitarios saben que puede ser una buena oportunidad para tener un buen semestre.

Los del Pedregal marchan por ahora en el cuarto sitio del Apertura 2023 de la Liga MX con cinco unidades en tres encuentros. La mira para los dirigidos por Antonio Mohamed es que la competencia local valga la pena.

“Yo creo que es una buena iniciativa por parte de los dos partes. Vamos con mucha ilusión. Yo creo que el equipo está mental y futbolística mente preparado para ganar la competencia. Creo que es el objetivo de todos los equipos. Hay que sacar la mayor cantidad de puntos para seguir avanzando”, dijo Jesús Molina.

Su primer partido dentro de la Leagues Cup, el próximo sábado. Foto: Tw/@PumasMX

El mediocampista cree que las distancias se han acortado y la competencia va a ser muy pareja, “no sólo aquí sino en todos lados. Ya no hay goleadas espectaculares, ni abultadas. El nivel se ha equiparado mucho. Ya no es lo de antes. Los países han crecido mucho y tenemos que pensar que no va a ser fácil”.

Por su parte, Juan Dinenno cree que el estar durante varios días en los Estados Unidos no es una perdida de tiempo, “es un torneo internacional, es una linda oportunidad, creo que estamos para más, poder competir. Una prueba para ellos y nosotros”.

El argentino cree que se puede llegar a la final, “esa es la meta, si se da, es algo que me va a agradar. Van a ser rivales muy difíciles”. Tras enfrentar a Montreal, el equipo viaja a la ciudad de Washington para medirse ante el DC United y avanzar de instancia.