David Faitelson arremete contra el Canelo Álvarez: "Un boxeador limitado"

Saúl Canelo Álvarez, pugilista mexicano, defendió sus títulos este sábado 6 de mayo en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, donde enfrentó en una salvaje pelea de muchos golpes y sangre al inglés John Ryder durante 12 rounds, obteniendo la victoria por decisión de los jueces.

Tras el resultado, comenzaron a caerle un montón de críticas al boxeador mexicano, específicamente desde la prensa especializada en el deporte, quienes hicieron diversos argumentos para concluir, entre otras cosas, que Canelo estaría fuera del nivel esperado.

Crédito: Instagram / @canelo

"Dentro de su poderío y capacidad físico atlética inobjetable, “El Canelo” es un boxeador limitado", fue el primero de los comentarios que hizo en contra del mexicano, a quien se refirió como un deportista que "estuvo muy lejos esta noche" de ser el mejor libra por libra del mundo.

Y continuó: "Puede que, con tanto dinero, “el hambre” del “Canelo” haya desaparecido o que su declive natural ha comenzado. Hoy, hemos visto un boxeador cansado, carente de ritmo y con pocos recursos"; "Sigo creyendo que Saúl “Canelo” Álvarez es más un producto o una necesidad de la industria que la de un boxeador al más alto nivel de la historia".

Por último, aseguró que hay algo que falta al pugilista mexicano, y eso es autocrítica, pero si algo le falta, apunto, es "una enorme soberbia que noquea y ciega cualquier oportunidad y capacidad de hacer los ajustes". Hasta el momento, este es el último tuit que ha hecho respecto al tema.

Crédito: Instagram / @davidfaitelson_espn

De manera casi inmediata, los fanáticos del Canelo olvidaron la pelea para salir en defensa de su ídolo frente a David Faitelson, algunos con argumentos deportivos, pero otros con insultos y faltas de respeto que el periodista no se toma la molestia de responder.

Algunos de los comentarios más destacados en contra del comentario de Faitelson fueron los siguientes:

"Pero no es raro que usted se exprese así de cualquier deportista Mexicano que NO es de su agrado"; "Mejor habla de fútbol. De boxeo te gana el sentimiento y de f1 no tienes la más mínima idea"; "Y tú eres un periodista limitado así de esos del montón"; "A ver davidcito ya caes gordo de que todo es contra los mexicanos".

Crédito: Instagram / @canelo

Canelo ofreció una pequeña entrevista sobre el ring después de la pelea, hasta el momento han sido sus únicas declaraciones sobre el enfrentamiento que tuvo en el estadio Akron; sin embargo, se espera que pronto pueda dar una respuesta a las críticas de las redes sociales. No es conocido por quedarse callado ante estas circunstancias.

