Atlantis, el Ídolo de los niños, inicia el festejo por sus 40 años de trayectoria

El legendario luchador Atlantis dio por iniciados los festejos por cuatro décadas de trayectoria en los encordados, con una reunión con sus más fieles fanáticos, en la Alberca Olímpica.

"Cuando debuté yo solamente iba por dos años y ahora ya voy a cumplir 40 y aún no me quiero retirar. Este deporte es mágico y maravilloso. No me quiero ir, aunque sé que todo lo que empieza termina y lo que sube baja, pero me mantengo bien. No tengo la fecha de retiro, pero yo creo que otros 20 o 25 años más de lucha libre", dijo en entrevista con El Heraldo de México.

FOTO: Cuartoscuro.

El de Los Altos de Jalisco estuvo presente frente a la fosa de clavados en la que el equipo de buceo local, así como la clavadista Adriana Jiménez y sus alumnos, fueron una exhibición usando la máscara del gladiador.

Atlantis, junto a su familia, contemplan varios eventos que empiezan a partir en mayo para festejar. El primer evento está pautado para el 19 de mayo en el parque Arboledas en la colonia del Valle, en donde desvelan una placa en su honor e inauguran una cancha de pickleball.

"Es importante reconocer la trayectoria de un gran luchador mexicano, qué es un hombre consolidado y muy comprometido con la sociedad", aseguro Daniel Aceves, presidente de la asociación de Medallistas Olímpicos de México.

FOTO: Cuartoscuro

El luchador que ha reclamado nueve máscaras de sus rivales, descartó dar a conocer el resto de los festejos que tienen contemplados para julio del 2023, pero aseguró que planea hacerlo en grande, pues, no todos tienen la oportunidad de festejar tanto tiempo en activo y en plenitud de habilidades.

"Soy como los buenos vinos, cada vez mejor y no quiero pensar ahora en el retiro, pues, yo sin la lucha libre me muero", finalizó el de 60 años.

