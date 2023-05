‘El Búho’ Ciro Eduardo: un talento sin igual en el boxeo

Ciro Eduardo descubrió el boxeo a los 3 años y fue un flechazo instantáneo. Desde entonces no ha parado de tirar golpes y ahora a los 8 es toda una estrella de redes sociales.

Haciendo gala de sus manos rápidas y una coordinación envidiable, el niño argentino ha llamado la atención de grandes figuras del boxeo, como el promotor Óscar de la Hoya, el influencer Jake Paul, del equipo de Canelo Álvarez y hasta del ex campeón inglés Naseem Hammed.

“Me divierto, me divierto siempre y me gusta, me gusta estar ahí (en el ring) y estar moviéndome en las cuerdas, moviendo la cintura, soltando manos. Me gusta estar arriba del ring”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, Ciro Eduardo Cairo, mejor conocido como El Búho.

Ciro y su papá, Emanuel, iniciaron en la sala de su casa tirando algunas combinaciones. Todo era un juego. Pero llegó un momento en que fue necesario llevarlo a un gimnasio, pues el alumno comenzó a superar al maestro, y ahí fue donde empezó a florecer.

Por sus habilidades y la forma de moverse, fue ganando el respeto, y ahora tiene la confianza y seguridad para subir al ring con chicos de 14 años, por falta de niños de su edad con los cuales practicar.

“Me llama la atención a veces verlo, porque digo '¿cómo puede ser?'. Es como que está en su lugar. Yo lo tomo como cuando un chico va a jugar futbol y es feliz. Bueno él también tiene una felicidad. Si bien el boxeo no se juega, él ya lo comprende y lo comprendió hace bastante tiempo. Se prepara y por eso confío en que estará seguro, no deja nada al aire”, explicó su padre.

Con tendencia a ser un niño muy dulce y tranquilo, Ciro sufre una transformación cada que está en un gimnasio y se agudiza cuando trae los guantes puestos en el ring.

“Yo en casa soy de las que le agarro los cachetes, el que me agarra a mí y me pide que lo acompañe porque quiere ir a dormir... Pero las pocas veces que fui (al gimnasio) es como que él entra y parece que tiene una posesión encima porque deja de ser él”, explicó su madre, Soledad.

Entre semana, el joven boxeador mezcla sus entrenamientos con la escuela y aunque asegura que le gusta jugar en el Play Station o ver caricaturas, sus padres le piden que no mienta y que confiese qué es lo que realmente hace cuando tiene la tablet en las manos:

“En realidad lo que me gusta es ver nocauts de Gervonta, del Chino Maidana, de muchos, tengo un montón, de Mike Tyson, de Ray Sugar Leonard, Naseem Hammed, tengo un montón (de favoritos)”, explicó, sin fallar en la pronunciación de ninguno de los nombres de esos boxeadores de ayer y de hoy.

Mientras muchos niños sueñan con ser bomberos, doctores, astronauta o youtubers, Ciro lo tiene claro y aunque sabe que está lejos, dice que no soltará sus guantes:

“Cuando sea grande quiero ser campeón del mundo e ir a Las Vegas y ganar el cinturón verde (CMB)”, así de claro.