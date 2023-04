Deneva Cagigas, un ejemplo de fidelidad en la Liga MX Femenil

Pocas jugadoras se han mantenido con fortaleza en el mismo club, desde que se creó la Liga MX Femenil en 2017. Una de ellas es Deneva Cagigas, defensa central de Pumas, quien recientemente rebasó la barrera de los 150 partidos en el certamen y se ha convertido en símbolo del cuadro universitario.

La zaguera es un ejemplo de perseverancia, y una jugadora legendaria, ya que el 28 de julio de 2017, formó parte del primer partido de la historia de la competencia, donde el cuadro auriazul cayó 0-3 con el Pachuca.

Desde entonces, han sido 12 torneos de manera casi ininterrumpida con el cuadro del Pedregal, siendo una de las consentidas de la afición, que la reconoce cada vez que juega en el Estadio Olímpico Universitario.

Una lesión la ha mantenido fuera de actividad en el actual Torneo Clausura 2023. Pero sus ganas de dejar huella, tanto en el cuadro felino como en el futbol mexicano le dan la fortaleza para seguir adelante.

“Me siento muy contenta, muy orgullosa. Ha sido un camino de mucho sacrificio, disciplina, constancia y espero que sean muchos partidos más con esta playera”, afirmó Cagigas a El Heraldo de México. “Me he caracterizado por dejar todo en la cancha, en los días buenos y en los malos. Siempre peleó y corro en cada balón para defender este escudo”.

Considera que ha evolucionado muchísimo de aquella primera vez que salió al campo de juego en el Estadio Hidalgo a lo que es ahora, en lo físico y lo mental, “no es llegar, es mantenerse en todos los aspectos. Me siento preparada y sé que puedo dar aún más”.

Deneva cree que la Liga MX Femenil ha avanzado en cuanto a las herramientas que les proporciona a las jugadoras, “y nosotras nos hemos vuelto más profesionales. Además, hemos recibido cada vez más apoyos de los medios y las marcas comerciales. Nos lo hemos ganado con nuestras actuaciones. Somos competitivas y el objetivo es que esto sea algo permanente”.

Asegura que una de las cosas que más le han costado durante todo este tiempo es el hecho de estar lejos de su familia, “toda mi vida es futbol, no me queda espacio para mucho más. Pero esto es un trayecto, un proceso, y volvería a hacer lo que he hecho por llegar acá”, finalizó.

Deneva Cagigas

Lugar y Fecha de nacimiento: Ciudad de México, 1 de abril de 1995.

Club: Pumas de la Universidad Nacional.

Torneos Liga MX Femenil: 12

Partidos totales jugados: 154

Liguillas disputadas: 5

16, años su primera convocatoria a selecciones nacionales. (Crédito: MEXSPORT)

149, partidos como titular.

4, número de su dorsal.

6, goles en la historia de la Liga MX Femenil.

2, torneos con 16 encuentros o más.

Deneva considera que Pumas tiene elementos para destacar en la Liga MX Femenil.

Además del futbol, cursa la carrera de Relaciones Internacionales.

Su meta cuando se retire es meterse más en la parte directiva.

No descarta dedicarse en un futuro a los medios de comunicación.

Desde 2018, su imagen está asociada a una importante marca deportiva.

PAL