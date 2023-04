Fernando Ortiz considera que enfrentar a Cruz Azul "no es clásico"

El director técnico del América, Fernando Ortiz, fue claro y aseguró que el encuentro de este sábado ante Cruz Azul no puede ser considerado clásico, ya que, para él, importan más los partidos ante Chivas y Pumas.

En seis encuentros de estas categorías, el argentino tiene un sueldo de cuatro victorias por dos empates. Ante la Máquina, mantiene una racha positiva de un empate y un triunfo, el 7-0 del Apertura 2022.

“No quiero faltarle el respeto a nadie. Pero clásicos son Pumas y Chivas. No le estoy faltando el respeto a Cruz Azul, al contrario. Le tengo un máximo respeto a la institución, a los jugadores, al técnico. Clásico joven, le llaman, son dos equipos grandes, pero me parece que no es un clásico”, enfatizó Ortiz.

Aun así, el estratega argentino se une a las voces de sus propios jugadores y asegura que el partido pasado quedó en el olvido, “desde que llegó Ricardo Ferretti, el equipo ha cambiado. Pero yo pienso en el día de hoy, es nuevo partido y una nueva posibilidad”.

Créditos: Especial

El Tuca merece respeto

Consideró que la historia de Cruz Azul le merece respeto, “es un rival muy respetable, que tenemos que enfrentar como lo hacemos contra todos y al nivel del equipo más grande de México”.

Restó importancia a las palabras del Tuca y dijo que “el por su experiencia y por lo que significa puede decir lo que quiera. Para mí es un honor que una persona como él se siente a ver nuestros partidos”.

Este sábado será día de clásicos para las Águilas, ya que además del duelo varonil, las mujeres enfrentarán a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, con el firme objetivo de avanzar en la tabla, en la que se encuentran en el tercer sitio.

Independientemente del rival, para el entrenador Ángel Villacampa, los tres puntos son indispensables, ya que la clasificación entre los primeros lugares está muy apretada, “es una prueba importante para nosotros. No va a ser un partido fácil porque vienen de empatar con Monterrey. Pero quedan cinco jornadas y debemos seguir luchando por avanzar”, recalcó el español.

