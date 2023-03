El hombre que desafió a la pandemia: Isaí Reza cruzó todo México corriendo, desde Ensenada hasta Cancún

En la mente de Isaí Reza estaba su familia, amigos y expareja, confinados por la pandemia de Covid-19, mientras él, desobediente del “Quédate en casa”, cruzó todo México corriendo, desde Ensenada hasta Cancún. A tres años del inicio del confinamiento, lo recuerda como si hubiera sido ayer.

Fueron 333 kilómetros los que se decidió a correr para levantar el ánimo. “Estaba deprimido. Hice el reto como las personas que se cortan el cabello para cerrar ciclos”, contó a El Heraldo de México. Lo hizo dos meses después de declararse la Fase 2 de la emergencia sanitaria en México.

En su trayecto, hizo transmisiones en vivo por Facebook. Algunas personas se unieron en su camino para apoyar también una buena causa: donar dinero y comida a personas afectadas por la pandemia. Otros, en cambio, condenaron que no se confinó igual que todos.

“Fue como si yo trajera el virus, no me dejaron pasar por ciertos lugares. De por sí no tenía contacto con la gente, y cuando lo tenía me impedían el paso”, contó.