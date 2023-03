Goyito Pérez está listo para entrar a un octágono con la mira puesta en la cima de Bellator

El peleador mexicano Erik Goyito Pérez quiere emular los éxitos de sus compatriotas Yahir Rodríguez, Brandon Moreno y Alexa Grasso, “es una motivación el cómo los compañeros (Yahir Rodríguez, Brandon Moreno y Alexa Grasso) han estado ganando peleas, han estado ganando títulos, es pura motivación para todos los mexicanos de echarle más ganas, de saber que si se puede, el saber que con trabajo duro todos podemos lograr y es lo que estoy haciendo estos años de que no he peleado. Las derrotas que sufrí para mí fueron aprendizajes y mucha experiencia”, afirmó.

Pero en los últimos dos años, el regiomontano intentó regresar al octágono y dejar atrás esa sensación de las dos derrotas consecutivas, pero la pandemia, lesiones y contagios de COVID se interpusieron en su camino. Hoy, lejos de esa época, espera que la suerte le sonría. Este viernes, en Bellator 292, desde San José, California, Goyito enfrentará al peruano Enrique Barzola, en peso gallo, dentro del cartel que encabezará Usman Nurmagomedov ante Benson Henderson.

La última vez que Pérez subió a una jaula fue en mayo del 2021, en Bellator 258 Foto: Cortesía

“Ha sido bastante frustrante (el regresar al octágono y no poder concretar) pero creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Todo es para una enseñanza. Ya lo veo de esa manera”, dijo en exclusiva con El Heraldo de México, el peleador de Guadalupe, Nuevo León. “No he peleado pero he seguido trabajando, me he seguido preparando, he seguido evolucionando, he seguido mejorando y ahorita me siento en mi mejor momento”.

Goyito: “Inyectará de energía al ambiente y a mí”

La última vez que Pérez subió a una jaula fue en mayo del 2021, en Bellator 258, en donde consiguió una victoria por decisión unánime sobre Blaine Shutt. Sin embargo, ahora regresará en una nueva división dispuesto a conquistar ese campeonato. Con la confianza de que la pelea con “El Fuerte” Barzola será de alto nivel, por la afinidad de sus estilos, Goyito aseguró estar muy emocionado, pues además contará con la presencia de fanáticos en la arena – algo que tiene mucho tiempo esperando - y eso “inyectará de energía al ambiente y a mí”.

“Primeramente no hay que adelantarnos, tengo un rival por vencer el 10 de marzo. Ahorita todo mi enfoque está en el Fuerte Barzola, no lo veo más que a él. Es pasar sobre él y el destino dirá lo que sigue”, finalizó.

