Eliminan a promesa juvenil nacional del Abierto Mexicano de Tenis

ACAPULCO. El mexicano Rodrigo Pacheco cayó esta noche en su debut en el Abierto Mexicano de Tenis (AMT). El jugador de 17 años sucumbió ante el australiano Alex de Miñaur, número 22 del ranking de la Asociación de Tenis Profesionales (ATP), por marcador de 1-6 y 2-6.

El número cinco del mundo en juveniles fue combativo y ambicioso, y se aferró tanto como pudo en la pizarra, principalmente en sus juegos de servicio. No obstante, poco pudo hacer ante el poderío de un jugador hace rato consolidado en la élite del llamado deporte blanco.

El público alentó permanentemente a su favor y animó con mayor intensidad cuando Pacheco pareció poder revertir el resultado en el segundo parcial, cuando tuvo un punto de quiebre. Los tradicionales cánticos establecieron una atmósfera totalmente mexicana.

"Cuando entré en la cancha fue muy bonito, estuvo increíble, sentía una energía súper linda, con mucha emoción y adrenalina. Fue algo muy bonito que me apoyaran y que me quisieran tanto; me quedo con todo lo bueno del partido", dijo en conferencia de prensa.

De Miñaur fue agresivo en la devolución y presionó constantemente los saques del adversario; generó nueve oportunidades de quiebre y convirtió en cinco oportunidades. Con el servicio, sumó cuatro aces y ganó 29 de 39 puntos jugados (74 por ciento).

Rodrigo, quien jugó apenas su segundo partido como profesional, no pudo cortar la racha adversa de tenistas locales en Acapulco. El último representante mexicano en alcanzar la segunda ronda del campeonato fue el Santiago González, en la edición del 2011.

"Me quedo con toda esta experiencia. Tengo un plan muy positivo este año jugando torneos del circuito Challenger. Creo que este partido me ha dejado mucho aprendizaje; tuve oportunidades que no aproveché, la emoción me ganó", sentenció Rodrigo Pacheco.

