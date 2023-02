"Hierve El Coloso": 30 años de la pelea entre Julio César Chávez y Greg Haugen

El 20 de febrero de 1993, el Estadio Azteca aumentó su leyenda deportiva. El boxeador mexicano más grande de la historia, Julio César Chávez, reunió a 132 mil 274 personas en su pelea por el cinturón de los superligeros del CMB, ante el estadounidense Greg Haugen, logrando un Récord Guinness como el combate con más asistentes en la historia con boleto pagado.

La pelea llegó en el punto más alto de la carrera del sinaloense, quien seis meses antes obtuvo ante el puertorriqueño Héctor Macho Camacho su triunfo más contundente y cobró una cuenta pendiente, anhelada por todo el pueblo azteca.

La función en el Coloso de Santa Úrsula levantó una expectativa muy singular, por el reto de llenar un escenario tan grande, ante un rival aparentemente calificado, que trató de provocar al campeón, diciendo que sólo vencía a “taxistas de Tijuana”.

Vestido con un pantaloncillo azul marino, Chávez llegó al ring bajo las tradicionales notas de México Lindo Y Querido de Jorge Negrete, arropado por la gente que estuvo alrededor del ring sobre la cancha del Azteca.

Al momento de sonar la campana, Haugen no cumplió con las expectativas. Nunca tuvo respuesta ante el amplio dominio del campeón mexicano y cayó a la lona en tres ocasiones. En el quinto asalto, el referí Joe Cortez decidió parar la contienda.

Eduardo Lamazón, exsecretario ejecutivo del CMB y hoy comentarista de TV Azteca, recordó esa noche como algo inusual, que confirmó al sinaloense como el gran ídolo, “fue un acontecimiento único. El boxeo se práctica en salones o al aire libre, pero difícilmente en un estadio de futbol, y por eso fue algo grandioso, colorido y espectacular”, expresó a El Heraldo de México.

El hoy analista no cree que se repita una función de esa magnitud, a menos de que se busqué romper el récord, “porque las condiciones que rodean a una pelea han cambiado y la taquilla ya no importa como antes. Animarte a hacer algo así, en un escenario tan grande, no es viable, ya que además de los costos que eso significa, corres el riesgo de fracasar si el escenario no se llena”, advirtió.

La pelea entre Julio César Chávez y Greg Haugen quedará por siempre en el recuerdo de los aficionados mexicanos, por ser el parteaguas en donde el oriundo de Culiacán aumento su leyenda y quedó grabado para siempre en los libros del boxeo, acompañado sus grandes hazañas en el cuadrilátero.

Números:

70, nocauts sumó Chávez tras vencer a Haugen.

30, años tenía el campeón mexicano en el combate.

1984, fecha en que logró su primer título mundial.

2005, año del retiro del monarca mexicano.

5, cetros mundiales logró el sinaloense en su trayectoria.

90, combates acumuló sin ser derrotado.

¿Qué pasaba en 1993?

Carlos Salinas de Gortari era el presidente de México.

En enero nació el “nuevo peso”, con tres cifras menos en la moneda.

Cada dólar costaba tres nuevos pesos.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es aprobado.

Falleció el legendario comediante Mario Moreno Cantinflas.

Atlante logró su segundo título del futbol mexicano.

La Selección Mexicana fue subcampeona en su primera Copa América.

El Tri se coronó como monarca de la Copa Oro.

Se funda la cadena TV Azteca.

El Papa Juan Pablo II visitó México por tercera vez.

10 momentos de Chávez vs Haugen:

1.- 20 minutos tardó en llegar al ring

2.- Manuel Mijares cantó el himno mexicano.

3.- El pugilista mexicano y su equipo salieron con la banda roja

4.- El campeón se negó a chocar los guantes con el retador.

5.- Haugen cayó a la lona dos veces en el primer round.

6.- Se descompuso parte de la publicidad en el tercer asalto.

7.- Con clara ventaja, Chávez amenaza a Haugen después de tres rounds.

8.- El estadounidense cae por tercera vez en el quinto asalto.

9.- El referí detuvo la pelea al 2:02 del Round 5.

10.- Chávez celebró con Don King al final de la contienda.

Bullets:

Tras imponerse a Haugen, Chávez llegó a 85 victorias de manera ininterrumpida.

La venta de boletos para la función sólo duró 10 minutos.

El japonés Dae Eun Chung, el estadounidense Marty Denkin y el mexicano Gelasio Pérez fueron los jueces de la pelea.

Haugen tenía 32 victorias en 36 combates antes de enfrentar a Chávez.

Previo a la función, el estadounidense dudó que 130 mil personas pagaran boleto para la velada.

El estadounidense Terry Norris y el puertorriqueño Félix Trinidad también participaron en el cartel del Azteca.

El boleto más barato de la función costó 50 pesos.

La entrada más cara tuvo un precio de 2,750 pesos.

Eduardo Lamazón afirmó que el promotor Don King y el CMB, encabezado entonces por José Sulaimán, fueron los principales organizadores de la pelea.

El especialista afirmó que tanto ese combate como el de Héctor Camacho fueron la culminación de la popularidad del sinaloense.

Lamazón afirmó que el fenómeno masivo de Chávez en México sólo es comparable con el de Raúl Ratón Macías.

El comentarista recalcó que el excampeón azteca le debe mucho al boxeo.

Frases:

Julio César Chávez: “Hagen se lo merecía. Todo aquel que me insulte, recibirá el mismo castigo”.

Don King: “Fue una de las noches más espectaculares que he vivido. La voy a recordar toda mi vida”.

Mauricio Sulaimán: “El triunfo de Chávez y el lleno en el Azteca han sido una de las peleas más emotivas del CMB”.

LA TARJETA DE EDUARDO LAMAZÓN

ROUNDS 1 2 3 4 TOTAL

JULIO CÉSAR CHÁVEZ 10 10 10 10 40

GREG HAUGEN 8 9 9 9 35

