Fernando Ortiz, DT del América reconoce el buen paso de las Águilas en el torneo

Para Fernando Ortiz, entrenador del América, el mérito del buen paso del equipo y el año que tienen sin perder como local es de los jugadores.

El argentino afirmó que no le da mucha importancia a las estadísticas, sino al trabajo que se hace cada semana, "y en dado caso, al que hay que felicitar a los futbolistas".

Ortiz aceptó que pese al buen funcionamiento, cerrar los partidos de manera oportuna es una cuenta pendiente, "hay que saber cuando pegar y hacerlo de la mejor manera. Tampoco debemos quitarle mérito al rival, que hizo un buen partido".

Por su parte, Miguel Herrera, técnico de Xolos, afirmó que a pesar del poco tiempo de trabajo y las derrotas, el equipo ha mostrado una buena cara y ganas de destacar.

Ha sido imbatible en el Azteca. FOTO: Archivo.

"Han sido escasos los días de recuperación, pero a pesar de ello, me gusta lo que he visto, lo que han mostrado los jugadores" afirmó el estratega. "Peleamos en los dos partidos y en este estuvimos cerca de empatar, y eso me deja bien".

"El Piojo" agregó, sin embargo, que esta consciente de que tienen que comenzar a ganar, "pero aún así me veo en la Liguilla, disputando, luchando. Los resultados tienen que llegar porque el tiempo es poco".

Sobre los abucheos en el Azteca, Herrera dice no darle mucha importancia, "a los que me debo y tengo que dar gusto wa a los de Tijuana. Lo demás no importa".

Sigue leyendo:

América continúa con su repunte en el Clausura 2023, derrota 2-1 a Xolos como local

América vence 3-1 como visitante al Atlético de San Luis