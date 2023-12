Liga MX: Cruz Azul recibe últimos refuerzos extranjeros rumbo a Apertura 2024

Cruz Azul cerró sus fichajes internacionales con la llegada de Gabriel Fernández y Lorenzo Faravelli, que llegaron a la Ciudad de México para reportar con el equipo, y ponerse a las órdenes de Martín Anselmi, de cara al Apertura 2024.

El martes muy temprano, El Toro, exdelantero de Pumas, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dio sus primeras declaraciones como jugador cementero. El atacante, que vestirá su tercera camiseta en el futbol mexicano, al que llegó con Juárez FC, sumó nueve goles y una asistencia en 23 partidos con los auriazules, equipo con el que se dijo agradecido.

"Quiero conocer el club", dio a conocer el jugador Faravelli

“Llevaba seis meses, contento con Pumas por haberme abierto las puertas y brindado todo lo que me brindó”, manifestó. “Lo hablé con la familia, estuvimos reunidos bastante tiempo. Es un paso muy grande, contento por el nuevo desafío, tranquilidad y dejar que las cosas fluyan, estoy contento, ya con ganas de encontrarme con el equipo”.

El ariete se decidió a tomar dicha oportunidad por la historia del Cruz Azul: “La trayectoria del club, su historia que tiene, la verdad que es una historia muy linda y vengo a dar lo mejor para que el club esté en lo más alto posible”, declaró.

Lorenzo Faravelli llega a las filas del Cruz Azul

Por la tarde, llegó el argentino Lorenzo Faravelli, centrocampista proveniente del Independiente del Valle, donde coincidió con el estratega Anselmi, ganando la Copa Sudamericana en 2022.

“Es un paso que me ilusiona mucho. Es un algo importante que he esperado durante mucho tiempo. He dado cada paso en mi carrera como el más importante y es lo que me ha llevado hasta acá. Lo que más quiero es entrenar, conocer el club, al plantel e instalarme en la ciudad para tener una adaptación rápida y empezar a rendir lo más rápido posible”, manifestó a su llegada a la terminal aérea.

Ambos jugadores se unen a los arribos de Kevin Mier (portero), Gustavo Piovi (defensa), Camilo Cándido (medio), para tener a los nueve extranjeros con los que cuenta Cruz Azul, al sumarse a Juan Escobar, Ignacio Rivero, Rodolfo Rotondi y Willer Ditta.

Con estos dos elementos, Cruz Azul cerró la cartera internacional y se enfoca en conseguir uno o dos elementos más en el medio nacional, para tener equipo completo rumbo al nuevo torneo, que arranca para el club el 13 de enero, cuando reciba al Pachuca en sede por definir.

