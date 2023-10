Evelyn Salgado impulsa turismo con la Cumbre Deportiva Guerrero 2023

La Cumbre Deportiva de Guerrero 2023 será el epicentro del turismo deportivo durante el mes de octubre, en el que se proyecta recibir a poco más de 22 mil visitantes nacionales e internacionales durante su realización,



Tan solo durante el primer fin de semana de su realización, la ocupación hotelera en la Zona Dorada de Acapulco superó 83 por ciento, por lo que se prevé que esta llegue a 100 por ciento, en las próximas semanas.



La Copa Acapulco de voleibol de playa atrajo participantes de distintos estados, generando encuentros vibrantes en playa Tamarindos, y celebrando la diversidad gastronómica local. Mientras tanto, las artes marciales se apoderaron de la quinta Copa UIAMA, con la participación de equipos internacionales y nacionales, consolidando a la ciudad de Acapulco como sede de eventos deportivos de envergadura.



Por otro lado, el inédito Campeonato NABBA de fisicoculturismo se destacó en el Casino Jai Alai, convocando a competidores de cuatro países sudamericanos y diversas regiones de México, ante un destacado ambiente.



Por segundo año consecutivo, la gobernadora Evelyn Salgado ha logrado dar proyección a octubre como el mes del deporte en el “Hogar del Sol”, que tras ganar premios internacionales en Madrid por la Cumbre Deportiva 2022, la visibilidad internacional se consolida.



Aunado a esto, la Secretaría de Turismo de Guerrero anticipa un octubre destacado para el turismo, con la Convención Internacional de Minería, augurando más de 10 mil asistentes. Este evento se suma a la proyección internacional que Guerrero ha logrado a través del turismo deportivo.



Asimismo, el deporte actúa como catalizador de inclusión social, desempeñando un papel esencial en la construcción de comunidades cohesionadas. La Cumbre Deportiva no solo resalta el talento atlético, sino que promueve la integración, construyendo una sociedad donde la diversidad es un activo enriquecedor.



El deporte también se erige como preventivo contra la violencia y la delincuencia. Comunidades con alta participación deportiva experimentan menores tasas de conflictos y comportamientos antisociales, fortaleciendo no solo cuerpos, sino también tejidos sociales.



Este impacto social es un componente crucial del enfoque integral de la Cumbre Deportiva Guerrero 2023, consolidando su posición no sólo como un evento deportivo de envergadura, sino como un impulsor de cambio y desarrollo en la región.