Lo que aprendimos de la Semana 4 de la NFL

Amantes de los emparrillados y del deporte de las tacleadas esta semana inauguramos esta nueva sección, en la cual destacamos lo más relevante que observamos de los partidos que se jugaron este fin de semana, así que comenzamos:

- Los New York Giants se engañaron a sí mismos este verano, sabiendo que en Daniel Jones no tenían a su Quarterback franquicia, sin embargo, le pagaron su extensión de contrato como si lo fuera, y hasta el momento, comanda a la ofensiva más raquítica de toda la NFL, la cual ha sumado un total de 46 puntos, y a excepción del partido en contra de los Arizona Cardinals, no ha logrado anotarle touchdown a ningún otro equipo.

- El jueves por la noche y en horario estelar los Detroit Lions, repleto de jugadores jóvenes y talentosos tanto a la ofensiva como a la defensiva, tomaron Lambeau Field, derrotando a los Green Bay Packers, confirmándonos que actualmente son el mejor equipo de la División Norte de la Conferencia Nacional y que serán un rival muy difícil de vencer en los próximos años.

- El “Toy Story Funday Football”, transmisión alternativa a través de Disney+ del partido que se jugó el domingo entre Jacksonville Jaguars y Atlanta Falcons mediante personajes de Toy Story, debido a su tecnología e innovación fue un completo éxito, pero lo más sorprendente es que únicamente tenía un retraso de 20 segundos respecto al partido original, logrando atraer la atención de millones de niños y adultos, por lo que esta nueva forma de ver la NFL llegó para quedarse.

- Los Chicago Bears (0-4) son el peor equipo de la NFL y no necesariamente por tener malos jugadores, sino que la organización es un desastre, sus directivos han tomado muy malas decisiones en los Drafts de los últimos años y su entrenador en jefe Matt Eberfluss se está viendo rebasado por los problemas dentro de su plantilla, siendo criticado incluso por sus propios jugadores, por lo que se vio forzado a imponer mano dura separando del equipo a Chase Claypool (WR), por quien desperdiciaron una segunda ronda del Draft de este año.

- Los Angeles Rams no han tenido tiempo de extrañar a su mejor receptor Cooper Kupp, ya que el novato Puka Nacua sigue haciendo historia en la NFL, al ser el primer receptor en conseguir 39 recepciones y 501 yardas en sus primeros cuatro partidos, estadísticas que lo tienen ahorita como el segundo receptor con más yardas en la Liga (el primero es Justin Jefferson de los Minnesota Vikings con 543).

- A Josh Allen (QB) de los Buffalo Bills no le bastó con haber masacrado a la defensiva de los Miami Dolphins, a quienes les anotó en cinco ocasiones y les quitó el invicto, sino que ahora busca ser el jugador más valioso de la temporada de la NFL, ya que después de este fin de semana es el jugador favorito por las casas de apuestas para llevarse a casa el MVP.

- Los Texans parecen haber encontrado en C.J. Stroud al Quarterback franquicia que tanto les ha hecho falta a lo largo de su historia, y es que el novato con sus 1,212 yardas por aire, de continuar así lo que resta de la temporada, se perfila a romper el récord que estableció en 2012 Andrew Luck de los Indianapolis Colts, quien terminó con 5,151 yardas por esa vía.

- Claramente la súper estrella de los Cincinnati Bengals Joe Burrow (QB), no se encuentra bien físicamente de la pantorrilla, ya que está promediando tan solo 5 yardas por cada intento de pase, por lo que en caso de una nueva derrota esta semana, sus entrenadores deben ir considerando la opción de darle descanso para ver si logra recuperarse.

- Los Baltimore Ravens volvieron a ganar gracias a su excelente defensiva, la cual es la única en toda la NFL que sigue sin recibir anotación alguna por la vía terrestre.

- Los Tampa Bay Buccaneers (3-1) de la mano de su mariscal de campo Baker Mayfield, quien con sus 7 pases de anotación está viviendo su segundo aire, son el equipo a vencer en la División Sur de la Conferencia Nacional, aunque hay que esperar a que la lesión que sufrió de Mike Evans, no sea de mucha gravedad, ya que se ha convertido en el receptor favorito de Mayfield.

- “Brock-Star”, como le llaman sus compañeros de equipo a Brock Purdy, a pesar de no poner números tan llamativos en la pizarra como otros Quarterbacks de la NFL, sigue haciendo historia con los San Francisco 49ers, ya que este fin de semana impuso el récord en la franquicia al haber completado el 95.2% de sus pases frente a los Arizona Cardinals, fallando únicamente un pase de veintiuno que lanzó.

- La defensiva de los Dallas Cowboys volvió a lucir dominante en contra de los New England Patriots, partido que terminó con marcador de 38-3, propinándole a Bill Bellichick, entrenador en jefe de los Patriots, la derrota por el mayor margen de puntos en su carrera (35 puntos).

- Mac Jones (QB) de los New England Patriots, quien fue relevado antes de finalizar el tercer cuarto del partido contra Dallas, parece tener los días contados como mariscal de campo titular de su equipo, ya que, a pesar de que Bellichick terminando el juego lo respaldó ante los medios, la realidad es que desde la temporada pasada dejó de confiar en él, por lo que es muy probable que si este fin de semana su desempeño no mejora contra la defensiva de los New Orleans Saints, volveremos a ver a Bailey Zappe ocupando su puesto como el Quarterback del equipo.

- Los Angeles Chargers no quieren perder su tradición de terminar sufriendo hasta el último minuto en sus partidos, ya que esta temporada todos sus juegos se han definido por no más de un touchdown de diferencia.

- La llegada de los Swifties son lo mejor que le pudo haber pasado a los Kansas City Chiefs y a la NFL, ya que se han disparado en un 400% las ventas de los jerseys de Travis Kelce (quien actualmente sale con la famosa cantante) y el partido entre los New York Jets y los Kansas City Chiefs rompió récord de audiencia para un juego de domingo por la noche, al haber sido visto por más de 29 millones de aficionados.

Los invito a que este jueves lean nuestra columna con el análisis y pronóstico de los partidos más relevantes de la Semana 5 de la NFL, así como recomendaciones de Fantasy Football, por lo que no dejen de escribirnos si tienen dudas acerca de cuáles jugadores alinear en sus equipos virtuales.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff