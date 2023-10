¿Canelo Álvarez ya tiene próximo rival? Eddy Reynoso reveló tres posibles opciones para una nueva pelea

Canelo Álvarez se coronó como el rey de los pesos supermedianos y tal parece que no tiene límites en el boxeo. Dejando en claro que es el monarca absoluto de las 168 libras, el púgil mexicano ahora mismo sabe cuándo volverá a pelear, pero todavía no conoce a su siguiente rival.

Canelo Álvarez luego de vencer a Jermell Charlo. | Créditos: Twitter @WBCBoxing.

Dejando en claro que no volverá a subir al ring profesional hasta el 2024, Canelo Álvarez mencionó día y mes de su siguiente combate: “Pelearé de nuevo el 5 de mayo del 2024, contra quien sea. No me importa. Échenme al que sea, nadie podrá vencerme”, comentó un eufórico Canelo a Azteca Deportes tras derrotar a Jermell Charlo.

¿Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol 2?

Ahora, tomando relevancia también las declaraciones de su entrenador, Eddy Reynoso reveló el pasó a pasó del Canelo Álvarez. Dando detalles de lo que será su plan de descanso, y luego posterior entrenamiento, la agenda del púgil mexicano parece recargada, aunque deberán darse el tiempo de buscar al siguiente rival.

Canelo Álvarez peleando contra Dmitry Bivol. | Créditos: Twitter @WBCBoxing.

“El plan es descansar de aquí a diciembre y retomar los entrenamientos en enero en forma y vamos a ver si buscamos al que nos pongan. Está Benavidez, está por ahí Jaime Munguía, el mismo Bivol, vamos a ver qué viene”, precisó un entusiasmado Eddy Reynoso a Azteca Deportes luego de que Canelo Álvarez venciera a Jermell Charlo.

Canelo Álvarez festejando y detrás Eddy Reynoso observándolo. | Créditos: Twitter @WBCBoxing.

Lo cierto es que Canelo Álvarez tiene que tener su pelea mandatoria por la defensa de su título supermediano y, ahora mismo, el retador número uno del Consejo Mundial de Boxeo es David Benavidez. Si bien no sabemos qué pasará hasta mayo del 2024, lo más seguro es que el púgil estadounidense se coloque como el próximo rival en las 168 libras.

