Makhachev vs Volkanovski 2 EN VIVO: ¿cómo ver y seguir toda la pelea en directo desde México?

Islam Makhachev y Alexander Volkanovski estarán frente a frente en el octágono para sostener el evento principal de la UFC 294 cuando pelean por el título del peso ligero este sábado 21 de octubre desde las 10:00 AM en todo el territorio mexicano y con la señal en directo desde el Etihad Arena de Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos. Sigue el evento con los horarios, los canales para ver en televisión, los resultados en vivo y la cartelera completa de las peleas online.

Makhachev y Volkanovski sostuvieron una reñida pelea en febrero que dejó a los fanáticos con hambre de más lucha. Llegando así a concretarse la pelea 2 entre los reyes del peso lidero, ahora se terminaron las palabras y comenzará la acción este sábado 21 de octubre desde Emiratos Árabes Unidos.

Si bien se espera que la lucha sea sumamente reñida, Islam Makhachev llega en un gran momento y portando el título del campeón del peso ligero. Con un increíble récord de 24 victorias en 25 combates, el orgullo de Makhachkala va por su triunfo número 26.

Pero Alexander Volkanovski saldrá con el orgullo por delante y buscará ganar en la pelea 2 ante Islam Makhachev. Nacido en Australia, y con 35 años, el prodigio del peso ligero ostenta un récord de 26 victorias en 28 peleas y quiere sí o sí llevarse el título.

Careo entre Makhachev vs Volkanovski previo a la UFC 294. | Créditos: Twitter UFC Español.

¿Qué canal en México transmite la pelea entre Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2?

La pelea enre Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2 será transmitida por la señal de FOX Sports en México, Star + para Latinoamérica y ESPN + en Estados Unidos.

¿Cómo ver en México la pelea entre Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2?

El combate entre Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2 se podrá ver en México en vivo y en directo por la señal exclusiva de FOX Sports.

¿A qué hora de México pelean Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2?

La lucha entre Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2 será este sábado 21 de octubre del 2023 y se realizará en el Etihad Arena de Abu Dabi desde las 9:00 AM hora de Tijuana, 10:00 AM hora de México, 12:00 PM hora de Cancún.

