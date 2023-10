Argentina vs Paraguay: Lionel Messi sufrió terrible escupitajo y su reacción sorprendió a todos | VIDEO

Un momento terrible se vivió durante el último duelo entre la Selección Argentina y el combinado de Paraguay. Chocando el pasado jueves 12 de octubre, las imágenes del video del partido muestran al jugador Antonio Sanabria escupiendo por la espalda a Lionel Messi. En un acto repudiable, ambos futbolistas dieron su versión de lo que pasó.

Para entrar en contexto, Argentina chocó ante Paraguay por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas. Enfrentándose en el estadio Monumental de River Plate, el cuadro del técnico Lionel Scaloni logró alzarse con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Nicolás Otamendi. Luego, ya en el segundo tiempo, Lionel Messi ingresó al campo al minuto 53 del cotejo y ahí empezaron los problemas con Antonio Sanabria.

El video de Sanabria escupiendo a Messi

Primero dándose manotazos y luego encarándose, todo se descontroló luego que Antonio Sanabria escupiera por la espalda a Lionel Messi. Sucediendo exactamente en el minuto 84 del partido, el jugador de Paraguay no tuvo reparo en realizar la asquerosa acción que quedó grabada en video. Tras ello, el delantero de Argentina lo miró fijamente y le respondió con insultos.

Pero lo más interesante llegó después del pitazo final del duelo entre Argentina y Paraguay. Ya en zona mixta para dar declaraciones, Lionel Messi fue claro al apuntar que no conoce quién es Antonio Sanabria: “En el vestuario me dijeron que uno me había escupido", comenzó el delantero. "No sé ni quién es el chico este", siguió y luego cerró con un contundente: "No quiero darle importancia sino ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor".

Por su parte, Antonio Sanabria también declaró sobre el escupitajo que le dio a Lionel Messi en el Argentina vs Paraguay. El delantero, lejos de aceptar su culpa, expresó que todo es una ilusión de las cámaras por el ángulo de la toma: "En la imagen de atrás parece como que lo escupo, pero nada que ver", declaró en zona mixta.

Lionel Messi y Antonio Sanabria en el FC Barcelona. | Créditos: Instagram Antonio Sanabria.

¿Qué relación tiene Antonio Sanabria y Lionel Messi?

Antonio Sanabria y Lionel Messi son dos futbolistas que coincidieron en el FC Barcelona. Cuando el delantero de Paraguay estaba en las canteras, el atacante de Argentina ya era parte del primer equipo, pero en un momento se conocieron e incluso el juvenil se tomó una foto con el actual crack del Inter Miami.

¿Quién es Antonio Sanabria?

Antonio Sanabria es un delantero de Paraguay de 27 años. Actualmente juega en el Torino de Italia y anteriormente pasó por clubes como Real Betis, Genoa y Real Sporting de Gijón. Debutó con la Selección de Paraguay en un amistoso ante Alemania a la edad de 17 años y registra 28 partidos.

Sigue leyendo

¿Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol 2? Eddy Reynoso reveló las opciones de hacer la pelea para el 2024

¿Santiago Giménez al Real Madrid? Tres razones por las que el mexicano llegaría a España