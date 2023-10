Juan Manuel Fangio ganó la Carrera Panamericana por estrategia

El accidente del auto Lancia D24, rojo, con el número 36, fue provocado por una fuga de aceite. Al volante iba Juan Manuel Fangio, cuya pericia de campeón mundial de F1 fue insuficiente, en la retadora ruta de la Carrera Panamericana, que ganó hace 70 años.

El choque fue en una carretera de Puebla, y le quitó cinco minutos de la etapa al piloto argentino. Pese a ello se coronó en aquella edición, para volver a correr como invitado 35 años después, al lado de Eduardo León, ahora presidente honorario de la competencia.

La autoridad de la tradicional prueba mexicana, recordó así al sudamericano: “Tenía un toque con el volante que no he visto en nadie más. Juan Manuel era algo muy especial manejando”, contó a El Heraldo de México.

En 1988, con problemas cardiacos, y casi 80 años, Fangio manejó durante cinco días junto a León, desde San Luis Potosí, hasta Ciudad Juárez. “Me dijo que la Panamericana fue la carrera que más tenía en su corazón, por lo demandante del camino, el auto que condujo y el cariño de la gente. Eso lo motivó muchísimo.

“Le pedí que manejara, pero me decía: ‘estoy viejo y muy loco’. En La Bufa lo convencí y le dije: ‘lo peor que puede pasar es que nos matemos, de ser así me vuelves leyenda porque me maté con Fangio’. Se murió, pero de risa, aunque lo dije en serio”, relató.

2021, F1 dio un trofeo conmemorativo de Fangio esa temporada Créditos: Especial

5 veces ganó Fangio el campeonato de F1

El museo en Balcarce, Argentina, dedicado al fallecido conductor, tiene la pieza con la que ganó de forma oficial la Carrera Panamericana en 1953, cuya réplica en miniatura va a ser el trofeo para el ganador de la edición 36 de la competencia, que se celebra del 13 al 19 de octubre.

Fangio quedó prendado de México tras ser monarca. Volvió años más tarde, como leyenda invitada, para recibir el baño de afecto de la afición: “Al llegar a Juárez, entró a la meta sobre el cofre, como reina de la primavera, ovacionado”, agregó Eduardo León

“Para la premiación me dijo que sólo iba una hora, porque estaba cansado después de cinco días en carretera, pero se quedó hasta la 1:30 de la mañana, firmando autógrafos, saludando a todo mundo, cargando a niños. En fin, un tipazo”, definió. La estela ganadora de Fangio en México, permanece 70 años en el tiempo.

SIGUE LEYENDO:

Esteban Villegas recibe a ganadores de la Carrera Panamericana

F1 dejará derrama económica de más de 15 mil millones de pesos en la CDMX

dhfm