Agustín Marchesín: “Me costó mucho salir del América y muchos años aceptar que me fui"

Tras cuatro años en los que Agustín Marchesín dejó las filas del Club América, aún sigue recordando con mucho cariño y nostalgia su paso por el equipo azulcrema, en un video difundido por La Liga de España.

Además aseguró que fue un sueño hecho realidad vestir la camiseta de las Águilas. “Es un club muy grande y uno conoce al América desde adentro con la magnitud que tiene. Es imposible describir con palabras lo que representa realmente", comentó Marchesín en una entrevista para la Liga de España.

El guardameta reconoció que lloró, tras salir del club americanista, porque le costó muchísimo tomar la decisión. Sin embargo, fue por una decisión familiar, pues quería cumplir el sueño de jugar en Europa y en la Champions League, con el FC Porto.

Además, el ahora portero del Celta de Vigo en la Liga de España, reconoció que México le dio todo, que está inmensamente agradecido por todo el aprendizaje y experiencia que lo dejó el equipo de Coapa.

“Me costó mucho salir de ahí, inclusive creo que me costó años aceptar que me fui”

Marchesín sufrió tras su salida del América

Ahora vive el sueño de jugar en Europa

El jugador sudamericano comenzó jugando de delantero, pero a los 14 años, cuando un compañero faltó, tomó la portería y ya nunca la soltó. A los 17 años llegó a la Selección Juvenil de Argentina, Lanús fue el primer equipo que se acercó a él, a partir de ahí, comenzó a jugar a los 20 años con el club.

También recordó su paso por Torreón, pues llegó a Santos en el Apertura 2014 y aseguró que significó el salto de su carrera al futbol internacional. “Me tocó ser campeón en el primer torneo (Clausura 2015), todo se dio de maravilla, me hicieron sentir querido desde el primer día y eso no se olvida nunca”, comentó.

Sin embargo, hoy Agustín está viviendo sueño de jugar en Europa y llegar al Celta de Vigo le generó una ilusión extra. "Jugar en La Liga es algo muy lindo, creo en la pasión que le pone Eduardo Coudet al futbol, me gusta mucho aprender y con él sé que lo haré”, aseguró el guardameta.

Compartió que el aficionado de su actual equipo está muy ligado y aseguró que hará todo por dejar a RC Celta en el lugar que se merece.

