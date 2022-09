Dani Alves lanza una dura crítica hacia el futbolista mexicano

En su primer torneo en el balompié nacional, Dani Alves, zaguero de Pumas, y el futbolista con más títulos en el mundo, con 43, consideró que el mexicano debe mejorar su mentalidad, ya que consideró que a veces llega a caer en el conformismo.

“Quizá me equivoque, pero como que los jugadores acá no se la creen mucho. Piensan que irse a Europa o estar en un buen equipo, es la vida. Y no, hay que trabajar todos los días para avanzar”, recalcó.

Incluso, pese a que ha visto a buenos “peloteros” (sic) en el país, y calificó al balompié azteca como divertido, el exlateral del Barcelona aseguró que se puede tener una mejor organización.

“Siempre busco ganar, no me gusta conformarme. Esto es un proceso, hay que realizar una labor continua y ardua, eso trato de inculcarles a los jóvenes, que vean hacia adentro y no hacia afuera. Que valoren las oportunidades, se enfoquen en sus objetivos y paguen el precio por su esfuerzo”, agregó.

Por otro lado, Alves negó tajantemente los rumores que lo colocan en otra escuadra de la Liga MX. “Yo soy de Pumas. Mi compromiso es con este club, y si algún día me voy, no va a ser a otro equipo mexicano. Se los garantizo”, aseveró.

Previo a su partido ante Puebla este viernes, en donde se juega su pase a la reclasificación, el brasileño indicó que van a seguir peleando hasta el final. Además, desestima las críticas sobre su desempeño: “Prefiero trabajar y confiar en lo que hago, así ha sido toda mi carrera”.

A pregunta expresa de El Heraldo de México, el defensa universitario reconoció que le ha costado trabajo la altura.

“Quiero ver a varios futbolistas europeos si pueden jugar a un solo toque, en una cancha como las de acá, y con el clima que hay al mediodía. Es parte de la adaptación, pero ha sido bastante complicado”, finalizó.

MAAZ